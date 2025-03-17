محافظ سوهاج يجري جولة ميدانية مفاجئة بمركز دار السلام لمتابعة الخدمات

في إطار جولاته الميدانية المفاجئة المستمرة بمختلف مراكز المحافظة، قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، بزيارة مفاجئة إلى مركز ومدينة دار السلام، وخلال جولته، قام بتفقد الوضع العام في الشوارع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من المصالح الحكومية والهيئات التابعة للمدينة والقرى المحيطة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة دار السلام.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تفقد المدارس والوحدات الصحية في قرية "المشايخ"

بدأت الزيارة بقرية "المشايخ"، حيث تفقد سير العمل في مدرسة "المشايخ الابتدائية" ومدرسة "نشأت أبو المجد" الإعدادية، بالإضافة إلى الوحدة الصحية بالقرية، وخلال تفقده، لاحظ محافظ سوهاج سوء حالة الترعة الموجودة بالقرية وتراكم القمامة داخلها، فوجه مسئولي الري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير الترعة وتنظيفها.

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج المدارس

جولة المحافظ بالوحدات الصحية

متابعة سير العمل في "نجوع العزبة"

بعدها، توجه إلى قرية "نجوع العزبة" حيث تفقد مجمع الخدمات الحكومية، الوحدة الصحية، والجمعية الزراعية في "أولاد يحيى"، مطمئنًا إلى سير العمل هناك وعدم وجود أي معوقات.

تحسين النظافة والتطوير في شوارع مدينة دار السلام

كما شملت الجولة التفقدية شوارع مدينة دار السلام، حيث وجه المحافظ بتحسين مستوى النظافة، رفع الإشغالات، وتطوير الطرق لتحسين الحركة المرورية. وأكد على أهمية متابعة تحسين الخدمات بشكل دوري.

تفقد مستشفى دار السلام المركزي والمدارس المحلية

كما تفقد سير العمل في مستشفى دار السلام المركزي، الإدارة التعليمية بدار السلام، ومدرسة "دار السلام الابتدائية"، حيث شدد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات، كما أشار إلى أهمية مراجعة دفاتر الحضور والانصراف ومحاسبة المتغيبين بدون إذن مسبق أو مبرر.

تسريع العمل بمستشفى دار السلام المركزي

وفيما يخص مستشفى دار السلام المركزي، أكد سراج على تسريع وتيرة العمل في المستشفى، مع ضرورة الانتهاء من تجهيز العيادات الخارجية فور انتهاء إجازة عيد الفطر، بالإضافة إلى استكمال باقي مكونات المستشفى وفقًا للخطة الموضوعة.

استماع للمواطنين وتلبية احتياجاتهم

كما التقى "سراج" بعدد من المواطنين خلال جولته، واستمع إلى مطالبهم في مختلف المجالات، مؤكداً أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية هذه المطالب وتحسين مستوى الحياة اليومية للمواطنين في المنطقة.

متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص محافظ سوهاج على متابعة الوضع العام في المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين من خلال جولات ميدانية مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم في كافة المجالات.

اقرأ أيضا : رئيس الوزراء يتابع تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر

وزيرة التنمية المحلية تعلن عن تقييم شامل لجميع القيادات بعد عيد الفطر





