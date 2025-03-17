رئيس الوزراء يتابع تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الاثنين، موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتفاصيل طرح 400 وحدة سكنية عقب إجازة عيد الفطر، وكذا موقف تنفيذ المرافق وتشغيل المباني الخدمية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي لمناقشة موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وكذا موقف تنفيذ المرافق وتشغيل المباني الخدمية.

رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

أكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، أهمية المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل التي تقع تحت مظلة المبادرة.

رئيس الوزراء

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية بـ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لافتًا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في طرح الوحدات للمواطنين من الشرائح المختلفة.

رئيس الوزراء: هناك توجيهًا بالإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر

وأعلن رئيس الوزراء أن هناك توجيهًا بالإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر، منها جزء لشريحة محدودي الدخل، وآخر لمتوسطي الدخل، وغيرها.

وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع موقف توفير التمويل المطلوب لاستدامة تنفيذ الوحدات، وكذا موقف تنفيذ وتوصيل المرافق المختلفة، بالإضافة إلى تشغيل المباني الخدمية للسكان، حيث تم استعراض ما يتم من تنسيقات بين الجهات الحكومية المختلفة بهذا الشأن.

وزير الإسكان: هناك اهتمام كبير بالوحدات السكنية الخاصة بمنخفضي ومتوسطي الدخل

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالفعل بالوحدات السكنية التي يتم طرحها لشرائح منخفضي ومتوسطي الدخل والخدمات التي تقع في نطاقها، مع تعزيز الإسكان الأخضر ضمن تلك المشروعات وفي عددٍ من المدن الجديدة بما يُعزز استدامتها.

مي عبد الحميد: جار طرح 23 ألف وحدة سكنية إسكان منخفضي الدخل

فيما، استعرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي لتلك الوحدات السكنية، موضحة أنه تم وجار تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية "إسكان منخفضي الدخل"، حيث تم بالتفصيل طرح عدد 978 ألف وحدة منها، وجار طرح 23 ألف وحدة سكنية، ويوجد حتى الآن 639 ألف وحدة سكنية مُخصصة من تلك الوحدات التي تم طرحها.

مي عبد الحميد: وحدات منخفضي الدخل تشمل 54.6 ألف وحدة "إسكان أخضر" في عدد من المدن الجديدة

وأضافت: تشمل وحدات منخفضي الدخل أيضًا 54.6 ألف وحدة "إسكان أخضر" في عدد من المدن الجديدة، مثل العبور الجديدة والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة وبدر وأسوان الجديدة والسادات.

وحول الإسكان المتوسط، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى وجود نحو 28 ألف وحدة سكنية.

كما استعرضت مي عبد الحميد موقف إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين "5"، مضيفة: "تم حصر عدد المواطنين ممن قاموا بالتقديم على الموقع الإلكتروني، ووصل عددهم إلى 571 ألف و799 مواطنًا واستأثرت محافظتا القاهرة والجيزة بالنسب الأكبر من ذلك العدد.

مي عبد الحميد: هناك 620 ألفا و407 مستفيدين من التمويل العقاري منذ عام 2014

وتطرقت "عبد الحميد" خلال الاجتماع أيضًا إلى موقف التمويل العقاري والدعم النقدي ودعم العائد، موضحة أن هناك 620 ألفا و407 مستفيدين من التمويل العقاري منذ عام 2014، كما استعرضت قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق.

وناقش اجتماع رئيس الوزراء موقف تنفيذ الوحدات في المدن الجديدة، والمحافظات، وتحصيل مستحقات صندوق الإسكان الاجتماعي من مختلف الجهات، بما يُسهم في استدامة تنفيذ الوحدات المدعومة للشرائح المستهدَفة.

رئيس الوزراء يكلف بإعداد تفاصيل طرح الوحدات السكنية التي كلف بها الرئيس السيسي

وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بإعداد تفاصيل طرح الوحدات السكنية التي كلف بها الرئيس السيسي، كما كلف باستمرار التنسيق بين الوزارات الخدمية بشأن تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز في الوحدات السكنية قبل تسليمها.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يوجه بمتابعة موقف تشغيل المباني الخدمية في مشروعات سكن لكل المصريين

ووجه رئيس الوزراء بمتابعة موقف تشغيل المباني الخدمية المختلفة في مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بما يسهم في سرعة تسكينها واستفادة الحاجزين بهذه الخدمات.

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