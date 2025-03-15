موعد ظهور نتيجة سكن لكل المصريين 5.. اعرف التفاصيل الكاملة

موعد ظهور نتيجة سكن لكل المصريين 5..أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن مفاجأة سارة للمواطنين وذلك بشأن موعد ظهور نتيجة سكن لكل المصريين 5.

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي حول تفاصيل موعد ظهور نتيجة سكن لكل المصريين 5.

موعد ظهور نتيجة سكن لكل المصريين 5

ومن المرتقب أن يكون موعد ظهور نتيجة سكن لكل المصريين 5 وهو يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 مارس 2025.

موعد ظهور نتيجة سكن لكل المصريين 5

وشددت أنه سوف يتم إرسال رسالة لكل المتقدمين بهدف معرفتهم موقفهم من التقديم، وذلك طبقًا للشروط المعلنة في إعلان موعد ظهور نتيجة سكن لكل المصريين 5، عقب الإنتهاء من فرز 561 ألف ملف بمعدل يصل إلى 98.2% وهذا من إجمالي الملفات.

موعد ظهور نتيجة سكن لكل المصريين 5.. وأظهرت، أن عدد المتقدمين في مبادرة سكن لكل المصريين 5 هو الأكبر منذ إطلاق البرنامج، حيث تم بالفعل بيع 762 ألف كراسة شروط عبر 590 مكتب بريد، فيما تقدم 589 ألف مواطن بسداد مقدم جدية الحجز، وفيما سجل 571 ألف على الموقع وقاموا برفع الأوراق المطلوبة.

ويتمكن المتقدمون بشقق الإسكان الاجتماعي في العام الحالي 2025 الدخول على رابط الإستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 5 عن طريق الدخول على الموقع، كي تعرف على الموقف النهائي من تقديم الطلب الخاص بالإعلان الأخير.

وتتواجد طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بهدف معرفة النتائج أو التظلمات، والتي تتم سواء من خلال الهاتف أو التواصل عبر الصفحة الرسمية للصندوق، حيث من الممكن الإستفسار عن طريق الطرق الآتية:

- الهاتف الأرضي: 090071117.

- والخط الساخن: 1188- 5777- 5999.

- وأيضاً الصفحة الرسمية الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي على الفيس بوك.

وتعتبر شقق الإسكان الاجتماعي فرصة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بأسعار رائعة، حيث يقوم الفرد بالتقديم في الإعلان وذلك طبق للشروط المحددة من أجل الإعلان، ويقوم برفع الأوراق على الموقع، ثم ينتظر نتيجة الإعلان، حيث يتم تقسيط سعر الوحدة السكنية لفترة زمنية مناسبة للعديد من المواطنين، وهو ما يجعل عليها الإقبال شديدًا وذلك مثلما حدث في الإعلان الأخير.

تفاصيل التظلم على نتيجة حجز سكن لكل المصريين 5 واسترداد مقدم الحجز

موعد ظهور نتيجة سكن لكل المصريين 5.. وفي حين رفض طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025، يوفر الصندوق للمتقدمين تقديم تظلم إلكترونيًا عبر موقعه الرسمي، وذلك مع ضرورة إرفاق الأوراق الداعمة، أما في حين الرفض بسبب عدم وجود أولوية الحجز، سوف يتمكن المتقدم من استرداد مقدم الحجز خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان.

ويُعتبر مشروع «سكن لكل المصريين 5» وهو فرصة هامة لإتاحة وحدات سكنية بأسعار ميسرة، وضمن جهود الدولة بهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل، ويعكس ذلك التزام الحكومة من أجل تقديم حلول سكنية وهو بشروط تمويل ميسرة من الممكن للمتقدمين متابعة كل جديد بشأن نتيجة حجز سكن لكل المصريين 5 عبر المنصات الرسمية للصندوق.

موعد ظهور نتيجة سكن لكل المصريين 5

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رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2025 وإجراءات التظلم