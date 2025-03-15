محافظ الجيزة يصدر 8 توجيهات مشددة لرئيس هيئة النظافة والتجميل الجديد

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة لن تسمح بأي تقصير في أداء مهام النظافة، موضحًا أن هذا الملف يحظى بمتابعة يومية ومستمرة، لافتًا إلى أن كل مسؤول عليه دور يجب أن يؤديه على أكمل وجه، والتقصير سيُواجه بكل حزم، وذلك وفقًا لبيان المحافظة لـ الموجز اليوم.

محافظ الجيزة

اجتماع المحافظ

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ مع قيادات وأعضاء الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للنظافة والتجميل، لمتابعة آليات العمل خلال الفترة المقبلة، عقب تكليف رئيس جديد للهيئة، في إطار السعي المستمر لتطوير منظومة النظافة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

أضاف أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف النظافة وتحسين المظهر الحضاري في الشوارع والميادين، بما يحقق رضا المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمة المقدمة لهم، مشددًا على أن النظافة مسؤولية لا تقبل التهاون أو التقصير.

الاحتياجات الضرورية للهيئة

وخلال اللقاء، بحث المحافظ مع رئيس الهيئة الجديد وأعضاء الهيكل التنفيذي أبرز الاحتياجات الضرورية للهيئة، وعلى رأسها العمالة، والسيارات، والمعدات اللازمة لدعم فرق العمل في الميدان، بالإضافة إلى مناقشة موقف الأعطال الفنية، وسبل تلافيها لضمان كفاءة الأداء في مختلف قطاعات المحافظة.

وفي هذا السياق، وجه المحافظ بسرعة إعداد آلية متكاملة للنهوض بالهيئة، بالتنسيق بين رئيس الهيئة والسكرتير العام والسكرتير المساعد، تتضمن خطط دعم عاجلة، وآليات تدخل سريع في حالات الطوارئ، مع ضرورة توفير احتياطي من العمالة والمعدات والسيارات تحسبًا لأي مستجدات.

تكثيف الجهود الميدانية

كما استعرض المحافظ خلال الاجتماع عددًا من الحلول السريعة لتكثيف الجهود الميدانية، من أبرزها التنسيق مع رؤساء الأحياء لتقديم الدعم اللازم من المعدات والعمالة، خاصة خلال فترات الذروة، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة بشكل فاعل.

وفي إطار تطوير الأداء، ناقش المحافظ موقف شركات الصيانة والجمع السكني المتعاقدة مع الهيئة، موجّهًا بضرورة إعداد برنامج زمني لتقييم أداء تلك الشركات، مع التأكيد على فسخ التعاقد مع أي شركة يثبت تقاعسها عن أداء مهامها، وعدم التهاون في تطبيق بنود العقود.

اجتماع محافظ الجيزة مع قيادات هيئة النظافة

كما كلف المحافظ رئيس الهيئة بتقديم تقرير عاجل عن احتياجات الهيئة من سيارات ومعدات جديدة، لتعزيز أسطول العمل، وتحقيق سرعة الاستجابة لمتطلبات النظافة في مختلف القطاعات.

تعزيز دور فرق النظافة في الشوارع

وفي سياق توجيهاته لتحسين أداء المنظومة، شدد المحافظ على تعزيز دور فرق النظافة في الشوارع، والاهتمام بالصيانة الدورية للمعدات والسيارات للحفاظ عليها وضمان استمرارها في العمل بأعلى كفاءة، إلى جانب متابعة محطات المناولة والتفريغ المنتظمة، وتكثيف عمليات التجريد والكنس في المحاور والطرق الرئيسية.

وأكد المحافظ حرصه على عقد اجتماعات دورية مع قيادات الهيئة لدفع العمل وحل أي مشكلات طارئة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بجولات مفاجئة لمتابعة الوضع على الأرض، وتقييم أداء فرق النظافة ميدانيًا، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لضمان الالتزام.

وشدد المحافظ على أهمية توعية المواطنين بدورهم في الحفاظ على نظافة الشوارع، من خلال تنظيم حملات إرشادية بالتعاون مع المجتمع المدني، مؤكدًا أن تحقيق بيئة نظيفة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين.

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