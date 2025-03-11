وزارة التربية والتعليم توضح حقيقة انتشار حالات الجدري المائي في مدرسة بالجيزة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار حالات جدري مائي في إحدى المدارس بمحافظة الجيزة هو خبر غير دقيق.

وصرح مصدر مسؤول بالوزارة أن الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي انتشار ملحوظ للفيروس في المدرسة المعنية.

ويقدم موقع الموجز التفاصيل الكاملة.

تفاصيل الحالة في مدرسة مصطفى كامل

أوضح المصدر المسؤول أن هناك 6 حالات مصابة بالجدري المائي في مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، وجميع الحالات تتلقى العلاج في منازلها.

وأكد أن الدراسة تسير بشكل منتظم في المدرسة التي تضم حوالي 3 آلاف طالب وطالبة، وأن الوضع الصحي في المدرسة مستقر ولا يوجد ما يستدعي القلق.

إجراءات مديرية التربية والتعليم في الجيزة

في سياق متصل، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بيانًا أكدت فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الحالة الصحية في المدرسة.

ووفقًا لتعليمات سعيد عطية، وكيل الوزارة، تم تشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية، مثل الصحة والتربية والتعليم، للمتابعة المستمرة وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب.

كما تم اتخاذ خطوات لتعقيم المدرسة بشكل شامل، مع ضمان تواجد الفريق الطبي خلال فترة الامتحانات لمتابعة صحة الطلاب عن كثب.

وقد زارت وكيل المديرية، ريحاب عريق، المدرسة حيث تابعت سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، كما أجرت تفقدًا شاملاً للنظافة العامة في المدرسة ومحيطها، بما في ذلك دورات المياه والفناء والمكتبة والمعامل.

ما هو الجدري المائي؟

الجدري المائي هو فيروس يصيب الأطفال عادةً، ويُعد من الأمراض الفيروسية المعدية التي تنتقل بسهولة عن طريق اللمس أو عبر التلامس مع شخص مصاب. ورغم أن المرض قد يبدو غير خطير في بعض الحالات، إلا أنه سريع الانتشار بين المواطنين، ولذلك يُنصح باتباع إجراءات احترازية لتقليل العدوى.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد أحمد، أستاذ الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، أن الجدري المائي فيروس قديم وله لقاحات وقائية فعّالة، خاصة في فصل الشتاء.

وأشار إلى أن هناك حملات تطعيم منتظمة لضمان وقاية الطلاب من الإصابة بالفيروس، وأكد على أهمية حصول الطلاب على اللقاحات الوقائية.

أهمية اللقاحات والإجراءات الاحترازية

وأشار الدكتور أحمد إلى أن رغم فعالية اللقاحات في تقليل خطر الإصابة بالجدري المائي، فإنها لا تضمن الحماية بنسبة 100%.

لذلك، من الضروري أن يلتزم الطلاب بالإجراءات الوقائية مثل غسل اليدين بانتظام وتجنب ملامسة الأشخاص المصابين.

كما شدد على أهمية أن يكون هناك وعي كافٍ لدى الأفراد بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه.

وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة الطلاب وحمايتهم من أي مخاطر صحية.

وعلى الرغم من الحالات المحدودة التي تم تسجيلها في مدرسة مصطفى كامل، إلا أن كافة الإجراءات اللازمة قد تم اتخاذها لضمان استمرارية العملية التعليمية وحفاظًا على صحة الطلاب.

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