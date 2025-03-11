ننشر ضوابط وموعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. اعرفها بالتفصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، بالإضافة إلى ضوابط التسجيل الخاصة بالطلاب الذين يرغبون في التقدم لهذه الامتحانات.

وقد أثار هذا الإعلان موجة من التساؤلات بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث تصدر جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 محركات البحث على الإنترنت بحثًا عن التفاصيل المتعلقة بالمواعيد والتسجيل.

وينشر موقع الموجز التفاصيل الكاملة حول الضوابط الرسمية لاداء الامتحانات وموعد امتحانات الثانوية العامة 2025.

إعلان ضوابط وموعد امتحانات الثانوية العامة 2025

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الفئات المسموح لها بالتسجيل في امتحانات الثانوية العامة 2025، وتضمنت هذه الفئات:

الطلاب الراسبون في مواد: يسمح للطلاب الذين رسبوا في مواد معينة بالصف الثالث الثانوي العام بالتسجيل في امتحانات المواد التي رسبوا بها، يجب عليهم تسجيل بياناتهم إلكترونيًا فور فتح باب التقديم.

الطلاب المتغيبون عن الامتحانات: يشمل هذا الفئة الطلاب الذين سجلوا في الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات، وتم إصدار رقم جلوس لهم، ولكنهم تغيبوا عن أداء الامتحان في المرة السابقة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

وتستعد وزارة التربية والتعليم لتنسيق امتحانات الثانوية العامة 2025 في كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وبحسب الجدول الزمني الذي أُعلن رسميًا، فمن المقرر أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من يوم السبت 14 يونيو 2025.

ومن المتوقع أن تشهد الامتحانات هذا العام تنظيمًا دقيقًا لتلبية احتياجات الطلاب وضمان سير العملية الامتحانية بكل سلاسة.

الفئات المسموح لها بإجراء امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الفئات المؤهلة لدخول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وتشمل:

الطلاب من الشعبتين العلمية والأدبية: الذين نجحوا في الصف الثاني الثانوي وانتقلوا إلى الصف الثالث الثانوي.

الطلاب الناجحون في الصف الثاني الثانوي في الأعوام السابقة: الذين لم يسجلوا في الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة للعام الجاري.

تفاصيل امتحانات الشُعب المختلفة

تختلف المواد التي يؤديها الطلاب بناءً على الشعب التي ينتمون إليها، كما يلي:

الشعبة العلمية (علوم): يؤدي طلاب الشعبة العلمية "علوم" امتحانات المواد المضافة للمجموع الكلي مثل: مادة اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء.

الشعبة العلمية (رياضة): أما طلاب الشعبة العلمية "رياضة"، فيؤدون امتحانات المواد المضافة للمجموع الكلي مثل: مادة اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الكيمياء، الرياضيات، والفيزياء.

الشعبة الأدبية: طلاب الشعبة الأدبية سيؤدون امتحانات المواد المضافة للمجموع الكلي مثل: مادة اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، والإحصاء.

بالإضافة إلى ذلك، سيخضع جميع الطلاب لنظام الامتحانات الجديد في المواد غير المضافة إلى المجموع، والتي تشمل: اللغة الأجنبية الثانية، التربية الرياضية، والتربية الوطنية.

رسوم التسجيل لامتحانات الثانوية العامة 2025

وفيما يخص رسوم التسجيل، قررت وزارة التربية والتعليم أن يسدد الطلاب الذين يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة 2025 رسومًا تبلغ 200 جنيه، وذلك مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات.

كما تم فرض رسم إضافي قدره 10 جنيهات للطلاب المتقدمين لأول مرة أو الذين تقدموا للامتحان في السنة السابقة ولم ينجحوا، بناءً على القرار الوزاري رقم 162 لعام 2024.

وتشمل هذه الرسوم كافة تكاليف الإمتحانات والخدمات المضافة التي يتم تحصيلها من قبل الطلاب وفقًا للتعليمات الخاصة بالصندوق المخصص لدعم وتمويل المشروعات التعليمية.

تعد امتحانات الثانوية العامة 2025 من أهم المحطات في حياة الطلاب الأكاديمية، ومن خلال التزام وزارة التربية والتعليم بالإعلان المبكر عن ضوابط التسجيل والموعد النهائي للامتحانات، يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعداد بشكل جيد.

من المهم أن يلتزم الطلاب بكافة الإجراءات المتبعة ويسددوا الرسوم في المواعيد المحددة لضمان مشاركتهم في الامتحانات دون أي تعقيدات.

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