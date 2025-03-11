اعرف مجموع درجات امتحانات الثانوية العامة 2025 بالتفاصيل

يتطلع الطلاب للحصول على مجموع درجات امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد اعتماد الجداول الرسمية من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف حيث يتساءل الطلاب عن المجموع الكلي لكل مادة وفقًا لما حددته الوزارة بعد إعادة هيكلة الثانوية العامة.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة مجموع درجات امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث حددت وزارة التربية والتعليم المجموع الكلي بـ 320 درجة لكل شعبة، وجاء توزيع الدرجات على المواد كما يلي:

مجموع درجات امتحانات الثانوية

مجموع درجات امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم مجموع درجات امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الشعبة العلمية حيث تأتي الدرجات كالتالي:

مجموع الدرجات 320 درجة

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة

الأحياء 60 درجة

الفيزياء 60 درجة

الكيمياء 60 درجة

مجموع درجات امتحانات الثانوية العامة علمي رياضة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أيضًا أن مجموع درجات امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب شعبة علمي رياضة 320 درجة مجموع كلي وحساب المواد كالتالي:

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة

الرياضيات 60 درجة

الكيمياء 60 درجة

الفيزياء 60 درجة

مجموع درجات امتحانات الثانوية

مجموع درجات امتحانات الثانوية العامة أدبي

أكدت وزارة التربية والتعليم أن مجموع درجات امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الشعبة الأدبية 320 درجة حيث جاءت درجات المواد كالتالي:

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة

التاريخ 60 درجة

الجغرافيا 60 درجة

الإحصاء 60 درجة

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

اعتمد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول 15 يونيو بدلًا من 14 يونيو من العام الحالي، حيث أعلنت الوزارة جدول الامتحانات لجميع الشعب بالإضافة إلى جدول مدارس المتفوقين والمككفوفين.

ومن المقرر أن تحدد وزارة التربية والتعليم الموعد الجديد لأداء امتحانات الثانوية العامة لطلاب الدور الثاني حيث من المقرر أن تنتهي امتحانات الدور الأول يوم 10 يوليو من العام الحالي أيضًا.

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