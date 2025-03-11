تفاصيل نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث يمكن للطلاب الاطلاع عليها وتحميلها من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لدعم الطلاب وتوفير المواد التعليمية التي تساعدهم على الاستعداد الجيد للامتحانات.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن الحصول على نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025 والتي تشمل جميع المواد الدراسية المقررة على طلاب الصف الثالث الثانوي، حيث تم تخصيص نموذجين لكل مادة.

نماذج امتحانات الثانوية العامة

مواد نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم مواد نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025 وتشمل اللغة العربية، الكيمياء، الفيزياء، اللغة الإنجليزية، الإحصاء، الرياضيات التطبيقية، الأحياء، الرياضيات البحتة، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، وعلم النفس والاجتماع، بالإضافة إلى المواد العلمية التي يتم تدريسها باللغة الإنجليزية، مثل Biology، Chemistry، Physics، Statistics، Pure Math، وApplied Math.

رابط نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الوصول إلى نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــــــــا حيث يمكن تحميل جميع المواد التي أتاحتها في الشهر الماضي والتدريب عليها.

حل نماذج امتحانات الثانوية العامة

وفرت وزارة التربية والتعليم حل نماذج امتحانات الثانوية العامة من خلال قناة "مدرستنا 3"، حيث يقوم مجموعة من المعلمين المتخصصين بشرح الأسئلة والإجابات النموذجية لكل مادة بشكل تفصيلي.

وتُبث شروحات نماذج امتحانات الثانوية العامة في الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة الحلقات في العاشرة صباحًا في اليوم التالي، مما يمنح الطلاب فرصة لفهم طريقة الإجابة الصحيحة وتعزيز استعدادهم للامتحانات.

نماذج امتحانات الثانوية العامة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 14 يونيو بالدور الأول أما امتحانات الدور الثاني ستبدأ يوم 16 أغسطس بعد انتهاء طلاب الدور الأول من الامتحانات وظهور النتيجة والتي توضح الرسوم والنجاح.

الفئات المسوح لها بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم الفئات المسموح لها بالتقدم للامتحانات وفقًا للنظامين القديم والجديد، فمن ناحية، يُسمح للطلاب الذين سجلوا استمارات التقدم للامتحانات وحصلوا على أرقام جلوس، وكذلك الطلاب الراسبين في بعض المواد، بالتقدم مجددًا بعد تسجيل استمارة إلكترونية جديدة.

ومن ناحية أخرى، يُسمح للطلاب المقيدين حاليًا بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024-2025، بالإضافة إلى الطلاب الذين اجتازوا الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي 2022-2023 ولم يسبق لهم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، بالتسجيل والتقدم للامتحانات وفق النظام الجديد.

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