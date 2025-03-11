رابط التقييمات الأسبوعية الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف

رابط التقييمات الأسبوعية الترم الثاني 2025.. تولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتمامًا كبيرًا بتوفير التقييمات الأسبوعية لطلابها، وذلك في إطار تحسين الأداء الأكاديمي لهم، وهو ما يسهم في تطوير العملية التعليمية بشكل عام.

ويبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن كيفية تحميل رابط التقييمات الأسبوعية الترم الثاني 2025 من بوابة التعليم الإلكتروني الخاصة بالوزارة لعام 2025، حيث تتيح هذه التقييمات بشكل منتظم خلال الفصل الدراسي الثاني.

رابط التقييمات الأسبوعية الترم الثاني 2025

ويساعد رابط التقييمات الأسبوعية الترم الثاني 2025 على قياس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وتعكس مدى التزامهم بالخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

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كيفية تحميل التقييمات الأسبوعية لعام 2025

في إطار حرص الوزارة على متابعة الأداء الدراسي للطلاب، توفر التقييمات الأسبوعية عبر بوابة التعليم الإلكتروني، وذلك بهدف تمكين الطلاب وأولياء الأمور من قياس مدى تقدمهم الأكاديمي وتحسين مستوى الأداء بشكل دوري.

ويمكن للطلاب الوصول بسهولة إلى هذه التقييمات باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم: ابدأ بفتح الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الإنترنت. اختيار قسم «المنصات التعليمية»: من خلال الموقع، توجه إلى قسم «المنصات التعليمية». اختيار «بوابة التعليم الإلكتروني»: اضغط على خيار "بوابة التعليم الإلكتروني" للوصول إلى التقييمات. تحديد المرحلة التعليمية: اختر المرحلة الدراسية التي ينتمي إليها الطالب. اختيار الصف الدراسي: حدد الصف الدراسي المطلوب. تحديد نوع المحتوى: من الخيارات المتاحة، اختر «التقييمات الأسبوعية» أو أي محتوى آخر ترغب في تحميله. اختيار الفصل الدراسي: حدد الفصل الدراسي الثاني. اختيار المادة الدراسية: حدد المادة التي تحتاج إلى التقييم الخاص بها. النقر على زر البحث: لعرض التقييمات المتاحة. الضغط على زر التحميل: بعد العثور على التقييم المطلوب، اضغط على أيقونة التحميل لحفظه على جهازك.

أهمية التقييمات الأسبوعية في العملية التعليمية

تلعب التقييمات الأسبوعية دورًا حيويًا في العملية التعليمية، حيث تقدم فوائد عدة سواء للطلاب أو المعلمين وأولياء الأمور.

فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية:

تحديد نقاط الضعف والقوة لدى الطلاب: تساعد التقييمات في تحديد الجوانب التي يحتاج الطلاب إلى تحسينها، كما تساعد المعلمين في اكتشاف النقاط التي يجب تعزيزها.

متابعة التقدم الدراسي: تتيح التقييمات لأولياء الأمور متابعة مستوى أبنائهم الدراسي بشكل مستمر، مما يساعدهم في التفاعل بشكل أفضل مع العملية التعليمية.

تقليل الضغط قبل الامتحانات: من خلال التقييمات الأسبوعية، يكتسب الطلاب المراجعة المستمرة، مما يقلل من قلقهم وتوترهم قبل الامتحانات النهائية.

الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني لعام 2025

حددت وزارة التربية والتعليم المواعيد الرئيسية للفعاليات الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني من عام 2025، ومن أبرز هذه المواعيد:

8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

9 مارس 2025: اختبار تقييم شهر مارس لصفوف النقل.

22 أبريل 2025: اختبار تقييم شهر أبريل لصفوف النقل.

11 مايو 2025: إجراء التقييم الأولي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025: التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025: اختبارات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل.

24 مايو 2025: بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

31 مايو 2025: امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الثاني.

14 يونيو 2025: انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

26 يوليو 2025: امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

3 أغسطس 2025: امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

روابط تحميل التقييمات الأسبوعية لجميع الصفوف الدراسية

يمكن للطلاب تحميل التقييمات الأسبوعية الخاصة بكل مادة دراسية عبر بوابة التعليم الإلكتروني من خلال الروابط المخصصة لكل مرحلة دراسية، فيما يلي روابط تحميل التقييمات للصفوف المختلفة:

المرحلة الابتدائية:

المرحلة الإعدادية:

المرحلة الثانوية:

خاتمة

إن التقييمات الأسبوعية التي توفرها وزارة التربية والتعليم عبر بوابة التعليم الإلكتروني لعام 2025 هي أداة حيوية لدعم الطلاب وتحسين مستوى تحصيلهم الأكاديمي.

ومن خلال هذه التقييمات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة أداء الطلاب بشكل دوري والعمل على تعزيز نقاط القوة ومعالجة أي قصور.

باتباع الخطوات الصحيحة لتحميل هذه التقييمات، يمكن للطلاب الحصول على الدعم الأكاديمي المستمر الذي يعزز استعدادهم للامتحانات النهائية ويسهم في تحسين نتائجهم الدراسية.

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