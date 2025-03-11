صور.. الجيزة تنتهي من موقف السرفيس الحضاري بكوبري الصحابة بسعة 400 سيارة

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة مواقف السرفيس الحالية وإنشاء مواقف جديدة تدار بأسلوب حضاري، حيث يتم دعمها بأنظمة تشغيل إلكترونية وكاميرات مراقبة لضمان الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

موقف السرفيس الحضاري

إنشاء موقف سرفيس حضاري بكوبري الصحابة

وبحسب بيان ورد لـ الموجز من المحافظة، تتضمن هذه الخطة، تجهيز موقف سرفيس حضاري جديد بمنطقة كوبري الصحابة في قطاع المريوطية – فيصل بحي الهرم، والذي يمثل خطوة هامة في تنظيم النقل الجماعي.

ويمتد الموقف الجديد على مساحة أربعة عشر ألف متر مربع، ويستوعب نحو أربعمائة سيارة سرفيس، مما يساهم في تخفيف الضغط المروري بالمنطقة وتحقيق السيولة المرورية، خاصة بعد نقل المواقف العشوائية المحيطة به.

خطوط السرفيس بـ موقف كوبري الصحابة

الموقف الجديد يخدم العديد من خطوط السرفيس التي تربط بين مناطق مختلفة، حيث يشمل خطوط المجزر الآلي، اللبيني – هرم، وراق – دائري، شبرامنت، دريم – سوق الجملة، أكتوبر – بوابات، المرج، السلام، كارفور – المعادي، المنيب، والتجمع، مما يسهل تنقل المواطنين بين الأحياء المختلفة.

موقف السرفيس الجديد

حرصت محافظة الجيزة على تزويد الموقف الحضاري الجديد بمرافق متكاملة لضمان راحة الركاب، حيث تم تزويده بمظلات ومقاعد انتظار، ولوحات إرشادية، وبوابات إلكترونية للمداخل والمخارج، بالإضافة إلى نظام مراقبة بالكاميرات، وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة، وكافيتريات، وغرف للخدمات والتحكم، وبالوعات لمياه الأمطار، ودورات مياه، وأماكن مخصصة لوقوف السيارات، إلى جانب لافتات إلكترونية توضح خطوط سير السيارات.

تكثيف الرقابة على مواقف السرفيس

أكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تكثف جهودها من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي لمتابعة انتظام العمل داخل المواقف الجديدة ومنع أي محاولات لوقوف سيارات الميكروباص خارجها لتجنب الازدحام المروري، كما يتم متابعة التزام سيارات السرفيس بتعريفات الركوب المحددة، مع دراسة إضافة خطوط سير جديدة تخدم قطاعًا أكبر من المواطنين.

موقف السرفيس بكوبري الصحابة

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية المحافظة لتحسين البنية التحتية لقطاع النقل الجماعي وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يسهم في تطوير منظومة مواقف السرفيس والحد من الفوضى المرورية.

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