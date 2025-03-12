وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس المرج وعين شمس لمتابعة انتظام اختبارات مارس

يجري محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الآن جولة تفقدية مفاجئة بمدارس ادارات المرج وعين شمس والسلام التعليمية وقد حصل موقع “الموجز” على بيان مبدئي بشأن زيارة الوزير.

جولات وزير التربية والتعليم لمدارس المرج

ويتفقد وزير التربية والتعليم مدارس المرج وعين شمس والسلام لسير العملية التعليمية الاطمئنان على الاختبارات الشهرية وانتظام الطلاب بالحضور بالمدارس.

وزير التربية والتعليم

وفي سياق آخر، تابع وزير التربية والتعليم جولاته المفاجئة صباح اليوم لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث قام بزيارة مدرستين في حي الأسمرات بالقاهرة للوقوف على مدى التزام المدارس بتنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة، وضمان انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية.

تفقد وزير التربية والتعليم مدارس حي الأسمرات

بدأت الجولة بزيارة وزير التربية والتعليم لـ مدرسة "تحيا مصر 5" التابعة لإدارة المقطم التعليمية، والتي تضم 3295 طالبًا وطالبة موزعين على مرحلتين دراسيتين، حيث يتم تدريس الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة الصباحية.

وزير التربية والتعليم

وخلال الزيارة، تفقد وزير التربية والتعليم عددًا من الفصول الدراسية، وحرص على قياس مستوى الطلاب في القراءة والكتابة والرياضيات، كما تابع التزامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية ومدى تطبيق التقييمات الأسبوعية.

متابعة نظافة الفصول

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الحفاظ على نظافة الفصول الدراسية، والتزام المعلمين والطلاب بالحضور، مؤكدًا على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية اليومية من قبل الإدارات التعليمية لضمان تنفيذ البرامج العلاجية التي تهدف إلى تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب.

كما شملت الجولة زيارة مدرسة "تحيا مصر 3"، التي تضم 4520 طالبًا وطالبة، حيث يتم تدريس الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي خلال الفترة الصباحية، بينما تشمل الفترة المسائية الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

وخلال تفقده لأحد الفصول الدراسية للصف الثاني الإعدادي أثناء حصة مراجعة لمادة العلوم، أجرى الوزير حوارًا مع الطلاب حول مدى استفادتهم من الدرس. كما تابع سير التقييمات الأسبوعية في مادة الرياضيات، واطمأن على التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات.

وفي ختام الجولة، وجه الوزير إدارة المدرسة بضرورة متابعة تسجيل الحضور والغياب بانتظام لضمان التزام الطلاب، مشددًا على أهمية الانضباط المدرسي وتحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية.

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