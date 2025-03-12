جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام القديم شعبة رياضة

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب شعبة علمي رياضة وفقًا للنظام القديم، حيث اعتمد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الجدول الرسمي للنظامين الجديد والقديم بالأمس.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة لمعرفة جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب شعبة علمي رياضة وفقًا للنظام القديم.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

يبدأ موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو، مع توزيع المواد لضمان فترات مراجعة كافية للطلاب.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام القديك لطلاب الشعبة الرياضية وهي كالتالي:

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية جميع الشعب

الثلاثاء 17 يونيو الاقتصاد والإحصاء جميع الشعب

الأحد 22 يونيو اللغة العربية جميع الشعب

الثلاثاء 24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية جميع الشعب

الخميس 26 يونيو الفيزياء

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى جميع الشعب

الثلاثاء 1 يوليو الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل

الخميس 3 يوليو الكيمياء

الأحد 6 يوليو الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية

الثلاثاء 8 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا

الخميس 10 يوليو الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

الفئات المسموح لها بأداء الامتحانات

أعلنت وزارة الترببة والتعليم الفئات المؤهلة للامتحان بالنظام القديم، وهم:

الطلاب الراسبون في مواد الصف الثالث الثانوي، بشرط تسجيل استمارة إلكترونية جديدة.

الطلاب الذين تغيبوا عن جميع المواد بعد حصولهم على أرقام جلوس في امتحانات سابقة.

المواد الأساسية تضاف للمجموع

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

اللغة الأجنبية الثانية

مواد الثانوية العامة 2025

الشعبة الأدبية التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق.

شعبة العلوم الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية.

شعبة الرياضيات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية.

المواد غير المضافة للمجموع

التربية الدينية

التربية الوطنية

الاقتصاد والإحصاء

واعتمدت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة جيث تبدأ يوم 15 يونيو بدلا من 14 يونيو من العام الجاري.

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