جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. وموعد اعتماده رسميًا

يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي ظهور جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث تبقى 94 يومًا فقط على بدء أولى الامتحانات لطلاب الثانوية العامة حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأدائها.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل لمعرفة موعد ظهور جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث يأتي هذا الترقب وسط اهتمام متزايد من الطلاب وأولياء الأمور بالاستعداد الأمثل لهذه المرحلة الحاسمة في مسيرتهم التعليمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الأول يوم السبت 14 يونيو 2025، بينما ستنطلق امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 أغسطس 2025 للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز اختبارات الدور الأول.

ووجهت وزارة التربية والتعليم في 31 ديسمبر 2024، خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية يؤكد موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 مما يضع حدًا للتكهنات حول مواعيدها.

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لم يُعتمد بعد، ومن المقرر نشره عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة بمجرد اعتماده رسميًا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، محذرة من تصديق الأخبار غير الموثوقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 سيكون موحدًا لجميع الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية، ولن يعلن إلا عبر القنوات الرسمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة

الفئات المؤهلة لامتحانات الثانوية العامة 2025

وبخصوص الفئات المؤهلة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025، فقد حددت وزارة التربية و التعليم أن الطلاب المقيدين في الصف الثالث الثانوي بالشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي 2024-2025 لهم الحق في التقديم، بالإضافة إلى الطلاب الذين اجتازوا الصف الثاني الثانوي في السنوات السابقة ولم يتمكنوا من تسجيل استمارة التقديم سابقًا.

أما بالنسبة لنظام الثانوية العامة الحديث، فقد لفتت وزارة التربية والتعليم إلى الفئات التي يحق لها التقديم في امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث تشمل الطلاب المقيدين حاليًا بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024-2025.

ويشمل الطلاب أيضًا الذين انتقلوا من الصف الثاني الثانوي في المدارس الحكومية والخاصة والرياضية، بشرط ألا تقل نسبة حضورهم عن 85% يُسمح، و للطلاب الذين تم إسقاط قيدهم لأسباب قهرية بالتقديم، شريطة استمرار العذر وفقًا للقرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004.

وحددت أيضًا الفئات المؤهلة لأداء الامتحانات بالنظام القديم، وتشمل الطلاب الذين تغيبوا عن جميع الامتحانات في السنوات السابقة دون أن يتم إسقاط قيدهم، بالإضافة إلى الطلاب الراسبين الذين لم يستنفدوا عدد مرات الرسوب المسموح بها قانونيًا.

اقرأ أيضًا:

مواصفات امتحان الإحصاء للثانوية العامة بعد إضافتها للمجموع

التقييمات الأسبوعية للصف الأول الإعدادي في الترم الثاني 2025