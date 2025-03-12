جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2025.. توزيع الدرجات

مع اقتراب الامتحانات يبحث الطلاب عن جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2025 الرسمية للدور الأول والثاني في الشعبتين الأدبية والعلمية، حيث حددت المعاهد الأزهرية مجموع درجات المواد التي سيؤديها الطلاب.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل لمعرفة جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2025 والذي سيعتمد من قطاع المعاهد الأزهرية بالإضافة إلى معرفة أول أيام الجدول طلاب الشعبة العلمية والأدبية الأزهرية.

جدول امتحانات الثانوية الازهرية

موعد جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2025

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2025 الدور الأول للعام الدراسي 2024-2025 سيبدأ يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، وذلك لجميع طلاب الشعبة العلمية والأدبية، على أن يتم إصدار الجداول التفصيلية في وقت لاحق.

جدول امتحانات الثانوية الازهرية الدور الثاني

ومن المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2025 لطلاب الدور الثاني يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، حيث ستتاح الفرصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز بعض المواد في الدور الأول لاستكمال امتحاناتهم.

جدول امتحانات الثانوية الازهرية

جدول امتحانات الثانوية الازهرية لمعاهد القراءات

وفيما يخص معاهد القراءات الأزهرية، فقد أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن جدول امتحانات الثانوية الازهرية 2025 الدور الأول ستبدأ يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بينما ستعقد امتحانات الدور الثاني يوم الأحد 20 يوليو 2025، وفق الجدول الذي سيعلن رسميًا.

درجات امتحانات الثانوية الأزهرية للعلمي

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية توزيع درجات امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 في المواد الدراسية لكل شعبة وتشمل الشعبة العلمية كالتالي:

40 درجة لمادة القرآن الكريم

40 درجة لمادة الفقه

40 درجة لمادة التفسير

40 درجة لمادة التوحيد

50 درجة لمادة الحديث

40 درجة لمادة النحو

40 درجة لمادة الصرف

40 درجة لمادة البلاغة

و40 درجة لمادة الأدب والنصوص والمطالعة

30 درجة لكل من مادتي الجبر والهندسة الفراغية والرياضيات التطبيقية

مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء 60 درجة لكل منها

40 درجة لمادة اللغة الأجنبية الأولى.

درجات امتحانات الثانوية الأزهرية للأدبي

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية أيضًا توزيع درجات امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 لطلاب الشعبة الأدبية على النحو التالي

40 درجة لمادة القرآن الكريم

40 درجة لمادة الفقه

40 درجة لمادة التفسير

40 درجة لمادة التوحيد

50 درجة لمادة الحديث

40 درجة لمادة النحو

40 درجة لمادة الصرف

40 درجة لمادة البلاغة

40 درجة لمادة الأدب والنصوص والمطالعة

40 درجة لكل من مادتي اللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية

40 درجة لكل من مواد التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق.

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