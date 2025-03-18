وزير التربية والتعليم يشهد مبادرة الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت

شهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، اليوم، إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر، التي تهدف إلى تعزيز قدرات المجتمع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن حضور وزير التربية والتعليم المبادرة حيث جاء ذلك خلال افتتاح "مركز الابتكار" “Innovation Hub” الذي يهدف إلى تأهيل الطلاب بمهارات المستقبل وتحسين جودة التعليم من خلال حلول رقمية متطورة.

وزير التربية والتعليم

تصريحات وزير التربية والتعليم

وأكد وزير التربية والتعليم أن التكامل بين التعليم والتكنولوجيا أصبح ضرورة ملحة لضمان تجربة تعليمية حديثة تتماشى مع المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن المبادرة تسهم في دمج الذكاء الاصطناعي بالمناهج الدراسية، مما يتيح للطلاب فرصًا جديدة لاكتساب مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات بطرق إبداعية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الشراكة مع مايكروسوفت ستساعد في تطوير قدرات المعلمين على قيادة التحول الرقمي في المدارس عبر برامج تدريبية متخصصة.

وزير التربية والتعليم

تصريحات مديرة مايكروسوفت

من جانبها، أكدت ميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت مصر، أن التعاون مع وزارة التعليم يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعليم الرقمي في مصر، مشيدة برؤية الوزير الواضحة لتطوير منظومة التعليم.

وأضافت أن مايكروسوفت قدمت حلولًا تقنية تخدم أكثر من 23 مليون طالب، كما دعمت تطوير منصات تعليمية متخصصة، بالإضافة إلى مبادرات تستهدف تمكين المعلمين وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

المشاركين في حضور مبادرة مايكروسوفت

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء، نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، وممثلي شركة مايكروسوفت مصر، وعلى رأسهم، الأستاذ عمرو المصري، مدير قطاع التعليم بالشركة، والأستاذ محمد قاسم، رئيس القطاع الحكومي، المهندس محمد سامي المستشار التقني، المهندسة كنزي عدلي مسؤولة خدمات تحليل البيانات، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.

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