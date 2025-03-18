الثانوية العامة 2025.. يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن تفاصيل امتحان اللغة الألمانية الثانوية العامة 2025 ومواصفات النظام الجديد وفق النظام الجديد.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن توزيع الأسئلة في امتحان اللغة الألمانية الثانوية العامة 2025 ومعرفة مواصفات النظام لضمان تقييمًا شاملًا لمهارات الطلاب المختلفة.

الثانوية العامة 2025

مواصفات امتحان اللغة الألمانية الثانوية العامة 2025

يتكون امتحان اللغة الألمانية الثانوية العامة 2025 من 42 سؤالًا، موزعة كالتالي:

34 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد.

3 أسئلة مقالية.

وحددت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان اللغة الألمانية الثانوية العامة 2025 التي صممت اسئلتها لتغطية جميع جوانب المادة، مع ضمان قياس مهارات الفهم والتطبيق والتحليل لدى الطلاب.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

كشفت وزارة التربية والتعليم عن المواعيد الرسمية لبدء امتحانات الثانوية العامة 2025 وتأتي كالتالي:

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الأول يوم السبت 15 يونيو 2025.

تبدأ امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين يوم السبت 16 أغسطس 2025.

تم تخصيص فترات مناسبة بين المواد المختلفة لمنح الطلاب الوقت الكافي للمراجعة والاستعداد الجيد.

مواد امتحانات الثانوية العامة 2025

تشمل مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 المقررة للطلاب وفق التخصصات المختلفة:

الشعبة الأدبية اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، الإحصاء.

شعبة علمي علوم اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء.

شعبة علمي رياضيات اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء.

الثانوية العامة 2025

مواد لا تضاف للمجموع اللغة الأجنبية الثانية، التربية الوطنية، التربية الرياضية.

الفئات المسموح لها أداء امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم الفئات التي يحق لها التقدم لامتحانات الثانوية العامة، وتشمل:

الطلاب المنتظمين في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024-2025.

الطلاب المؤجلين الذين أنهوا الصف الثاني الثانوي ولم يسبق لهم دخول الامتحانات.

الطلاب الراسبين الذين لم يستنفدوا عدد مرات الرسوب المسموح بها.

الطلاب الذين لم يتقدموا للامتحانات في الأعوام السابقة ولم يتم إسقاط قيدهم.

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