موانع المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. بدأت المديريات التعليمية في استقبال طلبات الإعفاء من المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني حيث يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الامتحانات وضمان سيرها بسلاسة.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن إعفاءات المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني حيث أكدت المديريات على ضرورة قيام المعلمين الذين لديهم أعذار قانونية بسرعة التواصل مع لجنة الإدارة المختصة لتقديم المستندات المطلوبة لإثبات العذر.

امتحانات الشهادة الإعدادية

إعفاءات المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

أكدت المديريات التعليمية أن الأعذار القانونية المقبولة للإعفاء من أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية تشمل عدة حالات محددة وهي كالتالي:

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إعفاء المعلمات اللاتي لديهن أطفال أقل من عامين، شريطة تقديم صورة من شهادة الميلاد.

يحق للمعلمات اللواتي لديهن أطفال من ذوي الهمم طلب الإعفاء، بشرط تقديم صورة من كارت الخدمات المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

يشمل الإعفاء أيضًا المعلمين المحالين إلى المعاش حتى نهاية مايو 2025، وذلك بتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، وكذلك الذين صدر بحقهم قرار رسمي بالإحالة أو الحرمان من أعمال الامتحانات.

كما يُمنح المعلمون الذين لديهم أبناء في الصف الثالث الإعدادي إعفاءً من أعمال التقدير فقط، بشرط تقديم صورة من رقم جلوس الطالب.

امتحانات الشهادة الإعدادية

طريقة تقديم أعذار المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكدت المديريات التعليمية أن جميع المدارس ملزمة بإبلاغ المعلمين بهذه التعليمات مع التأكيد على ضرورة إرسال الأعذار القانونية لمنع المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني من خلال مندوب المدرسة إلى لجنة الإدارة، حيث لن يتم قبول أي أعذار يتم تقديمها بصفة فردية.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 يوم 31 مايو 2025 وتستمر حتى 4 يونيو من العام الحالي، أما امتحانات الدور الثاني ستبدأ خلال شهر أغسطس ومن المقرر أن تحدد المديريات التعليمية الجدول الرسمي وفقًا لكل محافظة.

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