مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية الترم الثاني 2025

يبحث الطلاب عن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية الترم الثاني بعد التعديلات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بسلاسة دون تعارض مع مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة تعديلات مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية الترم الثاني في جميع التخصصات الفنية، سواء كانت الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الفندقية حيث من المقرر أن تعقد الامتحانات خلال شهر مايو من العام الحالي.

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية الترم الثاني

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن هناك تعديلات على مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية الترم الثاني وتشمل طلبة التعليم الصناعي بنظامي 3 و5 سنوات، وتبدأ الامتحانات العملية يوم الخميس 22 مايو 2025، وتستمر حتى الثلاثاء 27 مايو 2025.

وأكدت أن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية الترم الثاني لطلاب التعليم الصناعي في تخصص إعداد مهني وتعليم وتدريب مزدوج، فستعقد امتحاناتهم العملية بعد انتهاء الامتحانات التحريرية، وذلك في الفترة من الجمعة 13 يونيو 2025 حتى الجمعة 20 يونيو 2025.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم جدول ومواعيد امتحانات الدبلومات الفنية الترم الثاني في مختلف التخصصات تبدأ امتحانات التعليم الزراعي يوم الأحد 1 يونيو 2025، وتستمر حتى الجمعة 13 يونيو 2025.

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن التعليم التجاري ينطلق يوم الاثنين 2 يونيو 2025، وتستمر حتى السبت 14 يونيو 2025، أما التعليم الفندقي يبدأ يوم الاثنين 2 يونيو 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 12 يونيو 2025، أما التعليم الصناعي يبدأ يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 حتى السبت 14 يونيو 2025.

رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم الرابط الرسمي لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025 عبر الموقع الرسمي للوزارة ويمكن الحصول علية من هنـــــــــا، حيث شددت الوزارة على ضرورة التسجيل للتقدم للامتحانات.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم الموعد الرسمي لبدء امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث من المقرر أن يبدأ يوم 15 يونيو حتى 10 يوليو من العام الحالي.

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