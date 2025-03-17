شروط وضوابط دخول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد والقديم

حددت وزارة التربية والتعليم الضوابط المنظمة لدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 والتي من المقرر إجراؤها في منتصف شهر يونيو من العام الحالي، موضحة الفئات المسموح لها بالتقدم للامتحانات وفقًا للنظامين القديم والجديد.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 بنظامها الجديد والقديم، بالإضافة إلى معرفة الموعد الرسمي للامتحانات التي ستعقد في يوم 15 يونيو 2025.

امتحانات الثانوية العامة

شروط دخول امتحانات الثانوية العامة النظام الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم شروطًا لدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد والذي طبقه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في شهر أغسطس من العام الماضي.

1- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024-2025 يسمح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 وفقًا للشروط التالية:

أن يكون الطالب منقولًا من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية أو الأدبية.

أن يكون مقيدًا بإحدى المدارس الثانوية العامة الرسمية، الخاصة، أو الرياضية.

حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة، ليتم اعتباره طالبًا منتظمًا.

2- الطلاب الناجحون في الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2012-2013:

أن يكونوا قد حصلوا على شهادة معادلة للشهادة المصرية سواء داخل مصر أو من إحدى الدول العربية.

في حال عدم تقدمهم لامتحانات الثانوية العامة مسبقًا، يجب التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة لبحث موقفهم.

3- الطلاب الذين تم إسقاط قيدهم بسبب عذر قهري

تنطبق عليهم أحكام القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004، الخاص بتنظيم قبول أعذار غياب طلاب الثانوية العامة.

لا يُحتسب العام الذي تم إسقاط قيدهم فيه ضمن عدد سنوات التقدم المسموح بها.

امتحانات الثانوية العامة

إجراءات دخول امتحانات الثانوية العامة النظام القديم

1- الطلاب الراسبون في الصف الثالث الثانوي يمكنهم إعادة الامتحان، بشرط ألا يكونوا قد استنفدوا مرات الرسوب المسموح بها قانونًا.

2- الطلاب المتغيبون عن الامتحانات في جميع المواد يُسمح لهم بإعادة التقديم، بشرط عدم إسقاط قيدهم خلال السنوات السابقة.

عدد مرات التقدم لامتحانات الثانوية العامة

الطلاب المنتظمون يمكنهم التقدم عامين كطلاب منتظمين، ثم عامين آخرين بنظام المنازل، أما طلاب المنازل يُسمح لهم بالتقدم لمدة 4 سنوات بنظام المنازل، وفي حالة الرسوب، لا يُسمح للطالب إعادة الامتحان إلا في المواد التي رسب فيها أو تغيب عنها.

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