جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد والقديم

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 رسميًا، لطلاب الصف الثالث الثانوي للنظام الجديد والقديم.

ويستعرض موقع “الموجز” موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2025 المقرر أن يبدأ في منتصف شعر يونيو من العام الحالي.

جدول امتحانات الثانوية العامة النظام الجديد

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو، وفقًا لمواعيد محددة لكل من النظام الحديث والنظام القديم.

جدول امتحانات الثانوية العامة النظام الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد لجميع طلاب الشعبة العلمية والأدبية.

جدول شعبة العلمي علوم

15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

22 يونيو اللغة العربية.

26 يونيو الفيزياء.

29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

3 يوليو الكيمياء.

10 يوليو الأحياء.

جدول شعبة علمي رياضة

15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

22 يونيو اللغة العربية.

26 يونيو الفيزياء.

29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

3 يوليو الكيمياء.

6 يوليو الرياضيات البحتة.

10 يوليو الرياضيات التطبيقية.

جدول شعبة الأدبي

15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

22 يونيو اللغة العربية.

26 يونيو التاريخ.

29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

3 يوليو الجغرافيا.

10 يوليو الإحصاء.

جدول امتحانات الثانوية العامة النظام القديم

جدول امتحانات الثانوية العامة النظام القديم

اعتمد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام القديم أيضا حيث يشمل التالي:

جدول شعبة علمي علوم

15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

17 يونيو الاقتصاد والإحصاء.

22 يونيو اللغة العربية.

24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

26 يونيو الفيزياء.

29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

3 يوليو الكيمياء.

6 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية.

10 يوليو الأحياء.

جدول شعبة علمي رياضة

15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

17 يونيو الاقتصاد والإحصاء.

22 يونيو اللغة العربية.

24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

26 يونيو الفيزياء.

29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

1 يوليو الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل.

3 يوليو الكيمياء.

6 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية.

8 يوليو الرياضيات التطبيقية ديناميكا.

10 يوليو الرياضيات التطبيقية استاتيكا.

جدول شعبة الأدبي

15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

17 يونيو الاقتصاد والإحصاء.

22 يونيو اللغة العربية.

24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

26 يونيو التاريخ.

29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

3 يوليو الجغرافيا.

6 يوليو علم النفس والاجتماع.

10 يوليو الفلسفة والمنطق.

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