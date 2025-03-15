جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. النظام الجديد| اعرف المواعيد بالتفاصيل

امتحانات الثانوية العامة.. أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، والذي يتماشى مع النظام الجديد، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في خمس مواد دراسية حسب الشعبة التي ينتمون إليها.

وقد حرصت الوزارة على أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 مدروسًا بعناية، بحيث يتم توزيع المواد على فترات زمنية متوازنة، مما يمنح الطلاب الفرصة الكافية للمراجعة قبل كل مادة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 وفق النظام الجديد.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

وفقًا للجدول المعتمد، تبدأ الامتحانات يوم الأحد 15 يونيو 2025، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، وفيما يتعلق بتوزيع المواد على الفترات الزمنية، قامت الوزارة بوضع جدول يشمل جميع المواد الدراسية التي يتعين على الطلاب الامتحان فيها، بالإضافة إلى مواعيد الامتحانات للفئات المختلفة من الطلاب، بما في ذلك طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدارس المكفوفين.

امتحانات الثانوية العامة

مواعيد امتحانات الثانوية العامة

الأحد 22 يونيو 2025: امتحان اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو 2025: امتحان الفيزياء والتاريخ.

الأحد 29 يونيو 2025: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو 2025: امتحان الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 6 يوليو 2025: امتحان الرياضيات البحتة.

الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الرياضيات التطبيقية، الإحصاء والأحياء.

توزيع المواد حسب الشعب:

شعبة علمي علوم : اللغة العربية اللغة الأجنبية الأولى الفيزياء الكيمياء الأحياء

: شعبة علمي رياضيات : اللغة العربية اللغة الأجنبية الأولى الفيزياء الكيمياء الرياضيات البحتة الرياضيات التطبيقية

: الشعبة الأدبية : اللغة العربية اللغة الأجنبية الأولى التاريخ الجغرافيا الإحصاء

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وكان قد تم اعتماد الجدول من قبل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في 11 مارس 2025، كما يتم توفير فترات زمنية مناسبة بين كل مادة وأخرى لتسهيل عملية المراجعة، وذلك لضمان استعداد الطلاب بشكل جيد.

من المتوقع أن يشهد هذا العام تغييرًا ملحوظًا في نمط الامتحانات، حيث حرصت الوزارة على مراعاة متطلبات الطلاب المختلفة لضمان نجاحهم في هذا العام الدراسي.

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