المواعيد النهائية لامتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف الدراسية

المواعيد النهائية لامتحانات الترم الثاني 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2025 لجميع الصفوف الدراسية، بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

جاءت المواعيد النهائية لامتحانات الترم الثاني 2025 في إطار الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي، والتي تهدف إلى تنظيم العملية التعليمية وضمان سير الامتحانات بسلاسة.

ويقدم موقع الموجز التفاصيل الكاملة حول المواعيد النهائية لامتحانات الترم الثاني 2025

المواعيد النهائية لامتحانات الترم الثاني 2025 للمرحلة الابتدائية

الصف الأول والثاني الابتدائي:

سيتم تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال تقييمين رئيسيين:

التقييم المبدئي: من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025.

التقييم النهائي: من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

المواعيد النهائية لامتحانات الترم الثاني 2025 الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي:

تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي لهذه الصفوف يوم 18 مايو 2025، حيث سيتم عقد امتحانات المواد التي لا تُضاف للمجموع أولاً.

بينما تبدأ الامتحانات الأساسية يوم 24 مايو وتستمر حتى 29 مايو 2025.

المواعيد النهائية لامتحانات الترم الثاني 2025 للصف الثالث الإعدادي

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني يوم السبت 31 مايو 2025، وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

كما حددت الوزارة موعد امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين، والتي ستبدأ يوم الأحد 3 أغسطس 2025.

المواعيد النهائية لامتحانات الترم الثاني 2025 للمرحلة الثانوية

الصف الأول والثاني الثانوي:

تبدأ امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي يوم السبت 24 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025.

الثانوية العامة:

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 14 يونيو 2025، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين يوم 26 يوليو 2025.

المواعيد النهائية لامتحانات الترم الثاني 2025 للدبلومات الفنية

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 31 مايو 2025 في جميع التخصصات، بما في ذلك الصناعي، التجاري، الزراعي، والفندقي.

ويتم تنظيم هذه الامتحانات وفقًا للجداول المعتمدة من قبل الوزارة.

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025

تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي فور انتهاء الامتحانات، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الوزارة.

حيث يحصل طلاب صفوف النقل على إجازتهم بدءًا من الجمعة 30 مايو 2025، بينما تبدأ إجازة طلاب الشهادة الإعدادية اعتبارًا من الخميس 5 يونيو 2025.

نصائح للطلاب وأولياء الأمور

ينصح الطلاب بالاستعداد الجيد لامتحانات الترم الثاني من خلال مراجعة المقررات الدراسية وحل نماذج الامتحانات السابقة.

كما يُفضل تنظيم الوقت بشكل فعال لضمان تغطية جميع المواد قبل موعد الامتحانات.

أما أولياء الأمور، فيُوصى بتوفير بيئة مناسبة للدراسة ودعم أبنائهم خلال هذه الفترة.

امتحانات الترم الثاني 2025 تمثل مرحلة مهمة في العام الدراسي، حيث يتم تقييم مستوى الطلاب وتحديد نتائجهم النهائية.

من خلال الالتزام بالمواعيد المعلنة والاستعداد الجيد، يمكن للطلاب تحقيق نتائج مميزة والاستمتاع بإجازة نهاية العام بثقة.

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