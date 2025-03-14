تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 ⁩الترم الثاني.. اعرف الخطوات

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 ⁩الترم الثاني.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 مرة أخرى للفصل الدراسي الثاني، وذلك بهدف تحديث بيانات الطلاب استعدادًا لخوض امتحانات نهاية العام ويعرض الموجز طريقة تسجيل استمارة الترم الثاني للشهادة الإعدادية 2025 ⁩.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 ⁩الترم الثاني

وتأتي اوراق تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 ⁩الترم الثاني كالتالي:

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 : - 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

- طباعة اسم الطالب رباعي على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة الشهادة الإعدادية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

وأوضحت الوزارة أن جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي يمكنهم الآن تسجيل استمارات التقدم للامتحانات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويمكن للطلاب الراغبين في تحديث بيانات استمارة الشهادة الإعدادية 2025 الدخول على الرابط التالي..

فتح باب تسجيل استمارة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يتم تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، من خلال هذا الرابط الإلكتروني رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 ⁩الترم الثاني

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 ⁩الترم الثاني

- الخطوة الأولى: يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

- الخطوة الثانية: يقوم الطالب بالضغط على «الخدمات الإلكترونية».

- الخطوة الثالثة: اختيار منصة التسجيل لامتحانات الشهادة الإعدادية من القائمة الظاهرة أمامه.

- الخطوة الرابعة: يقوم الطالب بالضغط على تسجيل الدخول.

- الخطوة الخامسة: كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365، والرقم السري.

- الخطوة السادسة: تسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة، والضغط على تسجيل.

- الخطوة الأخيرة: طباعة استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية.

موعد امتحانات الإعدادية 2025

ووفقًا للمواعيد المعلنة، تبدأ المديريات والإدارات التعليمية في عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادى للفصل الدراسي الثاني، بداية من يوم السبت الموافق 31 مايو، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 حتى يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 ، ووجهت الوزارة المديريات التعليمية الالتزام بعده خطوات اثناء الامتحانات.

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