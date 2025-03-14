استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. إليك رابط التسجيل والخطوات

استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025، وذلك استعدادًا للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

كما أوضحت الوزارة أن جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 مطالبون بتحديث بياناتهم وتسجيل استمارات التقدم عبر الموقع الرسمي للوزارة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية رابط التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية 2025.

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2025

يمكن للطلاب الراغبين في تحديث استمارة الشهادة الإعدادية 2025 التوجه إلى الرابط الإلكتروني المخصص لذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا، كما يعد هذا الإجراء خطوة أساسية لضمان صحة البيانات المدرجة في الاستمارة قبل إجراء الامتحانات.

الشهادة الإعدادية 2025

ضوابط تنظيم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط لضمان سير الامتحانات بطريقة منظمة، من أبرزها:

- إلزام المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة: لضمان سلامة توزيع الأسئلة ومراقبة سير الامتحانات.

- تغليف أوراق الأسئلة بشكل محكم: حيث يتم تظريف كل 20 ورقة/كراسة بوكلت في كيس مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة الامتحان بحضور الملاحظين، مع توقيع محضر فتح الكيس.

- منع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان: لضمان عدم حدوث أي تلاعب أو غش.

- تنظيم توزيع أوراق الأسئلة: يجب تسليم الأوراق لكل لجنة قبل بداية الامتحان بوقت مناسب.

-التزام الوقت في فتح المظاريف: حيث يتم فتح المظاريف في الساعة 9:00 صباحًا، باستثناء خمس دقائق.

-عدم السماح للمعلمين بالمراقبة في لجان تدريسهم: يشمل ذلك تخصيص معلم احتياطي لهذا اليوم.

-خطة تأمين المدارس: يجب على مديرية التربية والتعليم التنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة لضمان تأمين المدارس والمرافق التعليمية.

-مراعاة السرية أثناء رصد الدرجات: حيث لا يتم إعلان النتائج قبل اعتمادها من قبل المحافظ.

-تحسين مستوى الطلاب في الفصل الدراسي الثاني: يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لرفع مستوى الطلاب وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

تأتي هذه الإجراءات بهدف توفير بيئة هادئة ومنظمة للطلاب، لضمان سير الامتحانات بشكل عادل ووفق أعلى معايير الجودة.

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