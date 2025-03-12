تفاصيل تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني الآن

وفرت وزارة التربية والتعليم استمارة الشهادة الإعدادية 2025 وذلك للتقدم لامتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة للتقدم في استمارة الشهادة الإعدادية 2025 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

استمارة الشهادة الإعدادية

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وأتاحت وزارة التربية والتعليم موقع لتسجيل طلاب الصف الثالث الإعدادي استمارة الشهادة الإعدادية 2025 للتقدم لامتحانات الترم الثاني من هنا، ومن المقرر أن تبدأ خلال شهر مايو من العام الحالي.

وتأتي الفرصة للطلاب الذين لم يسجلوا استمارة الشهادة الإعدادية 2025 في الفصل الدراسي الأول لاستكمال عملية التسجيل والتقدم لامتحانات الصف الثالث الإعدادي بالفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات الترم الثاني

تنطلق امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي وفقًا للجدول الزمني المحدد من وزارة التربية والتعليم.

استمارة الشهادة الإعدادية

تبدأ اختبارات المواد التي لا تُضاف للمجموع يوم 18 مايو 2025، تليها امتحانات نهاية العام الدراسي خلال الفترة من 24 مايو حتى 29 مايو 2025.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية، من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الثاني يوم السبت 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين، والتي ستنطلق يوم الأحد 3 أغسطس 2025.

أما طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، فستنطلق امتحاناتهم النهائية يوم السبت 24 مايو 2025 وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي.

موعد امتحانات الثانوية 2025

وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة، تبدأ الامتحانات يوم 15 يونيو 2025، بينما تُجرى امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين اعتبارًا من 26 يوليو 2025.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وفيما يخص امتحانات الدبلومات الفنية، فقد حُدد يوم 31 مايو 2025 موعدًا لانطلاقها في مختلف التخصصات.

أما إجازة نهاية العام الدراسي، فستبدأ بعد انتهاء الامتحانات مباشرة، حيث يحصل طلاب صفوف النقل على الإجازة اعتبارًا من الجمعة 30 مايو 2025، بينما تبدأ إجازة طلاب الشهادة الإعدادية يوم الخميس 5 يونيو 2025.

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