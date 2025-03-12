كيفية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية والرابط المتاح.. اعرف التفاصيل

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.. مع اقتراب موعد الامتحانات يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية إلكترونيًا.

تُعد هذه الخطوة ضرورية لضمان دخول الطالب للامتحان الرسمي، حيث يتم تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية عبر منصة وزارة التربية والتعليم وفقًا للإرشادات المحددة.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

في هذا التقرير، يقدم لكم موقع الموجز دليلًا شاملًا حول خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، والمتطلبات الأساسية، بالإضافة إلى الرابط الرسمي لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

لضمان تسجيل صحيح وسلس، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم: قم بزيارة الموقع الرسمي عبر الرابط التالي:

اختيار الخدمات الإلكترونية: من القائمة الرئيسية، اختر قسم الخدمات الإلكترونية.

الوصول إلى منصة التقدم للامتحانات: اختر "منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية".

تسجيل الدخول: أدخل البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة بك. إذا لم يكن لديك بريد إلكتروني موحد، يمكنك إنشاؤه عبر الرابط التالي:

ملء البيانات المطلوبة: تأكد من إدخال جميع البيانات بدقة، بما في ذلك:

الاسم الرباعي كما هو مسجل في شهادة الميلاد.

الرقم القومي.

تاريخ الميلاد والجنسية.

اسم المدرسة المقيد بها.

التخصص أو الشعبة.

رفع المستندات المطلوبة: قم بإرفاق المستندات التالية:

صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد.

إيصال سداد رسوم الامتحان.

مراجعة البيانات وتأكيد التسجيل: بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على زر "تسجيل".

طباعة الاستمارة: يُنصح بطباعة نسخة من الاستمارة الإلكترونية والاحتفاظ بها لتقديمها إلى المدرسة.

المستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الامتحانات

لإتمام عملية التسجيل بنجاح، يجب توفير المستندات التالية:

صور شخصية: عدد 5 صور بحجم 4×6 بخلفية بيضاء، مع كتابة اسم الطالب عليها.

إيصال سداد المصروفات المدرسية: أصل الإيصال مع نسختين منه.

إيصال رسم الامتحان: أصل الإيصال مع نسختين منه.

شهادة الميلاد: أصل شهادة الميلاد الإلكترونية.

بطاقة ولي الأمر: صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر مع رقم الهاتف.

الاستمارة الإلكترونية: نسخة مطبوعة من استمارة التقدم الإلكترونية.

يُنصح بوضع جميع المستندات في حافظة بلاستيكية وتسليمها إلى المدرسة في الوقت المحدد.

رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم رسوم التقدم للامتحانات كالتالي:

رسم الامتحان: 10 جنيهات.

مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات: 148 جنيهًا.

بذلك يكون إجمالي الرسوم المطلوبة 158 جنيهًا، ويمكن سدادها في مكاتب البريد أو من خلال خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة.

وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد: يجب على الطلاب تفعيل البريد الإلكتروني الموحد قبل البدء في عملية التسجيل.

الحفاظ على سرية المعلومات: يُنصح بعدم مشاركة كلمة المرور أو أي معلومات حساسة مع الآخرين لضمان حماية الحساب.

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