شروط المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية العامة 2025.. حددت لجنة النظام والمراقبة بقطاع المنصورة فتح باب التقديم للأعضاء الجدد الراغبين في المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025، وفقًا لمجموعة من الضوابط والمعايير التي تضمن النزاهة والشفافية في سير الاختبارات.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث حددت اللجنة مواعيد استقبال طلبات التقديم يومي الأربعاء 12 مارس 2025 والخميس 13 مارس 2025، وذلك في الفترة من الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا.

امتحانات الثانوية العامة

تفاصيل المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025

من المقرر تسجيل بيانات المتقدمين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025 بمقر اللجنة في مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين بشارع الثانوية، أما بالنسبة للمقابلات الشخصية، فستُعقد يومي الأحد 16 مارس 2025 والاثنين 17 مارس 2025، لضمان اختيار الأكفأ وفقًا للمعايير المحددة.

شروط التقدم للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025

وضعت اللجنة مجموعة من الشروط للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025 التي يجب استيفاؤها لضمان نزاهة الامتحانات، وأبرزها:

امتحانات الثانوية العامة

عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة

يشترط ألا يكون للمتقدم أي صلة قرابة بأحد الطلاب المتقدمين للامتحانات حتى الدرجة الرابعة، والتي تشمل:

الدرجة الأولى الأب، الأم، الأبناء، الزوج أو الزوجة.

الدرجة الثانية الأخوة والأخوات، الأجداد، الأحفاد.

الدرجة الثالثة أبناء الأخوة والأخوات، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، أبناء الأحفاد.

الدرجة الرابعة أبناء الأخوة والأخوات، أبناء الأعمام والعمات، أبناء الأخوال والخالات.

ضوابط للمشاركة في لجان امتحانات الثانوية العامة

إلى جانب شرط عدم وجود صلة قرابة، وضعت اللجنة عددًا من القواعد المنظمة لعملية التقديم للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025 ومنها:

عدم عمل الزوج والزوجة في نفس اللجنة، أو مع أي أقارب حتى الدرجة الثانية.

عدم استحقاق بدل السفر، وفقًا للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 1985 وتعديلاته.

بالنسبة للعاملين بعقود أو مكافآت، يُشترط مرور ثلاث سنوات على عملهم في وزارة التربية والتعليم قبل التقديم.

عدم الاشتراك في أي لجان أخرى، سواء كانت خاصة بالامتحانات العامة أو المحلية.

الالتزام بالعمل في المنصب المرشح له من قبل اللجنة وفقًا لاحتياجات العمل.

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