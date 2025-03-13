تعرف على مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025 حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 15 يونيو بدلا من 14 يونيو من العام الجاري.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة للحصول على مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025.

تفاصيل مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025

تتضمن مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025 46 سؤالًا مقسمين إلى:

سؤالين مقاليين، لكل منهما درجتان.

12 سؤال اختيار من متعدد، كل سؤال درجتان.

32 سؤال اختيار من متعدد، لكل سؤال درجة واحدة.

موعد جدول امتحانات الثانوية العامة

وبعد معرفة مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025 كشفت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 جميع الشعب بنظاميها القديم والجديد، والذي يبدأ يوم الأحد 15 يونيو 2025، ويستمر حتى الخميس 10 يوليو.

مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب شعبة علمي علوم بالنظام الجديد وهو كالتالي:

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو الفيزياء

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الكيمياء

الخميس 10 يوليو الأحياء

مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي رياضة

حددت وزارة التربية والتعليم أيضا جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب شعبة علمي رياضة بالنظام الجديد.

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو الفيزياء

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الكيمياء

الأحد 6 يوليو الرياضيات البحتة

الخميس 10 يوليو الرياضيات التطبيقية

جدول امتحانات الثانوية العامة أدبي

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو التاريخ

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الجغرافيا

الخميس 10 يوليو الإحصاء

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