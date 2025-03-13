موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025.. وإليك جدول النظام الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد اعتماده رسميًا محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 15 يونيو بدلًا من 14 يونيو 2025.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 بالإضافة إلى موعد انتهائها والجدول الرسمي للنظام الجديد لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية، وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الثانوية العامة

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025

من المقرر أن يبدأ موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الأحد 15 يونيو 2025 بدلاً من 14 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، حيث تغيرت المواعيد وفقًا للجدول الرسمي المعتمد من الوزير.

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 ووفقًا للجدول الرسمي المعتمد بالوزارة فأن جدول النظام الجديد لطلاب الشعبة العلمية والأدبية كالتالي:

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو:الفيزياء والتاريخ.

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 6 يوليو الرياضيات البحتة.

الخميس 10 يوليو الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، والأحياء.

اعتماد جدول امتحانات الثانوية لمدارس الدمج والمتفوقين

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لكل من النظامين الجديد والقديم، بالإضافة إلى جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس المكفوفين.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2025 ستُعقد ورقيًا فقط، دون استخدام التابلت أو أي وسيلة إلكترونية سواء من قبل الطلاب أو المراقبين أو رؤساء اللجان.

وشددت وزارة التربية والتعليم على حظر دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي طالب يُضبط بحوزته جهاز إلكتروني، بما في ذلك الهاتف المحمول.

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