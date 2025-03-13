جدول امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة

ينطلق جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 15 يونيو من العام الحالي، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة لمعرفة جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بالمواد غير المضافة للمجموع والمواد الأساسية بعد اعتماده من وزير التربية والتعليم.

جدول امتحانات الثانوية العامة

تشمل مواد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بالمواد غير المضافة للمجموع التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية، التي تم استبعادها من المجموع هذا العام.

ويهدف بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بالمواد غير المضافة للمجموع إلى تقليل التوتر والرهبة لدى الطلاب، فضلًا عن منحهم الفرصة للتعرف على لجانهم الامتحانية قبل بدء المواد الأساسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بالمواد غير المضافة

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بالمواد غير المضافة للمجموع.

ويبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بالمواد غير المضافة للمجموع يوم الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية، تليها امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

ويبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الثلاثاء 17 يونيو، اللغة العربية يوم الأحد 22 يونيو، وتستمر الامتحانات حتى الخميس 10 يوليو، حيث يؤدي الطلاب اختبارات الكيمياء والجغرافيا والرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة النظام القديم

أما طلاب النظام القديم، فتبدأ امتحاناتهم في نفس اليوم، مع اختلاف بسيط في ترتيب بعض المواد، حيث تشمل أيضًا الاقتصاد والإحصاء، والتفاضل والتكامل، والجيولوجيا، وعلم النفس، والفلسفة والمنطق، وتختتم الامتحانات يوم الخميس 10 يوليو 2025 بمواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن وضع المواد غير المضافة للمجموع في بداية الجدول يساعد في رصد أي مشكلات قد تواجه اللجان الامتحانية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنها تعمل على وضع ضوابط صارمة لمكافحة الغش الإلكتروني خلال فترة الامتحانات، حيث تغيرت امتحانات الثانوية العامة لتبدأ من يوم 15 يونيو بدلا من 14 يونيو من العام الحالي.

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