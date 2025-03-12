وفرت وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025 ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 10 فبراير، حيث نشرت جميع النماذج الاسترشادية خلال الشهر الماضي وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة للوصول إلى النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يبحث الطلاب عنها قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2025.

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025

وسيتمكن الطلاب من تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025 مباشرةً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، من هنـــــــــــــا حيث يمكنهم الوصول إليها باتباع خطوات اخرى عبر بوابة التعليم الإلكتروني.

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم. النقر على أيقونة "المنصات التعليمية". اختيار "بوابة التعليم الإلكتروني". تحديد المرحلة التعليمية "الثانوية". اختيار الصف الدراسي "الثالث الثانوي". تحديد المحتوى التعليمي "نماذج اختبارية". اختيار الفصل الدراسي الثاني. تحديد المادة التي يرغب الطالب في تحميل نماذجها الاختبارية. بعد ظهور الملف، الضغط على علامة التحميل "Download" أعلى الصفحة. حفظ الملف على الجهاز لاستخدامه لاحقًا.

موعد حل النماذج الاسترشادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن حلول النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025 ستُعرض عبر قناة "مدرستنا 3"، حيث يتم تخصيص يوم لكل مادة، على أن يكون موعد البث الأساسي في الساعة العاشرة مساءً يوميًا، بينما تُعاد الحلقات في الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي

تردد قناة مدرستنا 3

وتقدم الحلول من قِبَل نخبة من المعلمين المتميزين، مما يساعد الطلاب على فهم الإجابات النموذجية وتحليل الأسئلة بشكل صحيح، و يمكن متابعة القناة عبر تردد النايل سات 12206 أفقي، بمعدل ترميز 27500.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

ةفي سياق آخر، اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم للدور الأول، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد 15 يونيو 2025، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025.

وأوصحت وزارة التربية والتعليم أن الجدول صمم بشكل يراعي توفير فترات زمنية مناسبة للمراجعة بين الامتحانات، لضمان استعداد الطلاب بشكل جيد، كما يشمل الجدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين، وطلاب الدمج.

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