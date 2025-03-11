المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا الخاصة يعتمد قرارات جديدة لدعم التعليم العالي

وافق المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، على إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية.

هذه الخطوة تأتي لتسهيل التحاق هؤلاء الطلاب بالمعاهد الهندسية العليا، وتعتبر خطوة مهمة تواكب ما يتم في الجامعات الحكومية، حيث تهدف إلى توفير فرص تعليمية متساوية لجميع الطلاب.

ويقدم موقع الموجز التفاصيل الكاملة.

موافقة المجلس على امتحانات معادلة للطلاب

في إطار الجهود المستمرة لتوسيع فرص التعليم الجامعي، وافق المجلس على إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية.

وتتيح هذه الامتحانات للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، مما يعزز فرصهم في التخصصات الهندسية والتقنية ويساهم في تحسين مهاراتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

تعزيز استقرار العملية التعليمية في المعاهد

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، الدكتور عادل عبد الغفار، أن المجلس ناقش أيضًا موضوع تعيين العمداء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

الهدف من هذه المناقشة كان ضمان سرعة وفعالية التعامل مع قرارات التعيين والتجديد بما يسهم في استقرار العملية التعليمية داخل المعاهد ويعزز كفاءتها.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة لرفع جودة التعليم العالي في المعاهد الخاصة.

تحسين جودة التعليم في المعاهد الخاصة

وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، شدد على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المعاهد العليا الخاصة في تطوير التعليم العالي في مصر.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتحسين جودة العملية التعليمية من خلال إدخال التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والرقمنة، التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغير.

وأضاف أن هناك دعمًا مستمرًا للمعاهد لضمان تقديم خدمات تعليمية وفقًا للمعايير العالمية من خلال التقييم الدوري وتصنيف المعاهد بناءً على جودة برامجها الأكاديمية.

منظومة إلكترونية جديدة لتسريع الإجراءات التعليمية

في خطوة نحو تطوير التعليم، أعلن وزير التعليم العالي عن بدء تطبيق منظومة إلكترونية شاملة بالتعاون مع قطاع التعليم بالوزارة ومساعد الوزير للحوكمة الذكية.

هذه المنظومة تهدف إلى حوكمة عملية قبول الطلاب في المعاهد، تسريع الإجراءات، واعتماد النتائج، ولفت إلى أن تفعيل هذه المنظومة سيتم في الفترة المقبلة، مما يعكس جهود الوزارة لتحقيق التحول الرقمي في كافة جوانب التعليم العالي.

إدراج المعاهد المتميزة على منصة "ادرس في مصر"

وفي خطوة لتعزيز حضور المعاهد الخاصة المتميزة في المشهد التعليمي، أكد الوزير أنه تم إدراج المعاهد المتميزة والمعاهد الحاصلة على الاعتماد ضمن منصة "ادرس في مصر".

هذه المنصة تهدف إلى تسهيل وصول الطلاب إلى أفضل المعاهد التعليمية في مصر ودعم سمعة التعليم العالي المصري عالميًا.

ميكنة إصدار الشهادات لضمان الأمان

في إطار سعي الدولة نحو التحول الرقمي، أشار الوزير إلى أهمية ميكنة إصدار الشهادات بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

يهدف ذلك إلى حماية الوثائق الرسمية من التزوير، مما يعزز الأمان ويضمن مصداقية الشهادات الصادرة من المعاهد.

تعزيز الأنشطة الطلابية ودمج الطلاب في التأمين الصحي

أكد الدكتور أيمن عاشور ضرورة تكثيف الأنشطة الطلابية في المعاهد العليا الخاصة، وخاصة في المجالات الثقافية والفنية والرياضية. وأوضح أنه يجب تنظيم الندوات وورش العمل التي تعزز قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية.

كما شدد الوزير على أهمية دمج طلاب المعاهد ضمن منظومة التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة مختصة لتنفيذ هذه الخطوات بشكل أمثل.

تستمر وزارة التعليم العالي في تطوير التعليم الجامعي في المعاهد الخاصة من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى رفع جودة التعليم، توفير فرص تعليمية متنوعة، وتحقيق التقدم في مجالات التكنولوجيا والرقمنة.

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