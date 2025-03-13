شروط وضوابط المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025

في إطار استعداداتها لتنظيم امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، أعلنت لجنة النظام والمراقبة بقطاع المنصورة (ب) عن فتح باب التقديم أمام الأعضاء الجدد الراغبين في المشاركة بأعمال الامتحانات.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود اللجنة لاختيار كوادر مؤهلة تساهم في ضمان سير الامتحانات بشفافية ونزاهة.

مواعيد التقديم والمقابلات الشخصية

يقدم لكم موقع الموجز تفاصيل التقديم والمقابلات الشخصية وفقًا لما أعلنته اللجنة، حيث تم تحديد مواعيد استقبال الطلبات يومي:

الأربعاء 12 مارس 2025

الخميس 13 مارس 2025

وذلك في الفترة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، بمقر اللجنة في مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين بشارع الثانوية.

أما المقابلات الشخصية، فستُعقد يومي:

الأحد 16 مارس 2025

الاثنين 17 مارس 2025

وذلك لضمان اختيار العناصر المناسبة وفقًا للمعايير المحددة.

شروط التقدم للمشاركة في الامتحانات

1. عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة

حددت اللجنة درجات القرابة التي تمنع الشخص من التقديم لضمان النزاهة، وتشمل:

الدرجة الأولى: الأب – الأم – الأبناء – الزوج أو الزوجة.

الدرجة الثانية: الأخ والأخت – الجد والجدة – الأحفاد.

الدرجة الثالثة: أبناء الأخ والأخت – العم والعمة – الخال والخالة – أبناء الأحفاد.

الدرجة الرابعة: أبناء أبناء الأخ والأخت – أبناء العم والعمة – أبناء الخال والخالة – أبناء أبناء الأحفاد.

2. الضوابط العامة للمشاركة في لجان الامتحانات

إلى جانب شرط عدم وجود صلة قرابة، حددت اللجنة عدة معايير يجب الالتزام بها، ومنها:

عدم عمل الزوج والزوجة في نفس اللجنة، أو مع أي أقارب حتى الدرجة الثانية.

الالتزام بعدم المطالبة ببدل السفر وفقًا للقرار الوزاري رقم (41) لسنة 1985 وتعديلاته.

عدم أحقية العاملين بعقود أو مكافآت في العمل باللجنة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على عملهم في وزارة التربية والتعليم.

عدم الاشتراك في أي لجان أخرى خاصة بالامتحانات العامة أو المحلية.

الالتزام بالمنصب المحدد من قبل اللجنة وفقًا لحاجة العمل.

المستندات المطلوبة للتقديم

يتعين على الراغبين في التقديم تقديم الوثائق التالية:

صحيفة أحوال حديثة مختومة بخاتم الشعار، تتضمن:

خلو المتقدم من الجزاءات أو الحرمان من أعمال الامتحانات.

عدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية المفعول).

عدم العمل في مدرسة ثانوية ضمن نطاق لجنة النظام والمراقبة لمحافظة الدقهلية.

عدم الحرمان من أعمال الامتحانات وفقًا للقرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992.

عدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جرائم تتعلق بأعمال الامتحانات.

عدم التدريس للطلاب المتقدمين للامتحان أو وجود أي ارتباط بهم حتى الدرجة الرابعة.

ضمان النزاهة في امتحانات الثانوية العامة

تهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية وضمان العدالة بين الطلاب، حيث تسعى لاختيار أفضل الكوادر للإشراف على الامتحانات.

كما تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الوزارة لضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025.

مع توقع إقبال كبير على التقديم، يتعين على جميع المهتمين الالتزام بالمواعيد المحددة والتأكد من استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة.

لمزيد من المعلومات، يمكن التوجه إلى مقر لجنة النظام والمراقبة بقطاع المنصورة (ب) أو التواصل مع الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم.

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