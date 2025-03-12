جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 قديم وجديد.. إليك كافة التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اعتماد جداول امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 لكل من النظامين القديم والجديد، وذلك بعد موافقة الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجداول المقترحة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 - النظام الجديد

يقدم لكم موقع الموجز تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد، والذي يبدأ يوم الأحد 15 يونيو 2025 وينتهي يوم الخميس 10 يوليو 2025، وتم توزيع المواد بشكل يضمن فترات زمنية كافية بين الامتحانات لمساعدة الطلاب على المراجعة.

وتأتي جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 - النظام الجديد كالتالي:

الشعبة العلمية (علوم):

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء

الخميس 10 يوليو 2025: الأحياء

الشعبة العلمية (رياضيات):

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء

الأحد 6 يوليو 2025: الرياضيات البحتة

الخميس 10 يوليو 2025: الرياضيات التطبيقية

الشعبة الأدبية:

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025: التاريخ

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا

الخميس 10 يوليو 2025: الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 - النظام القديم

بالنسبة لطلاب النظام القديم، تم اعتماد الجدول التالي لامتحانات الثانوية العامة 2025:

الشعبة العلمية (علوم ورياضيات):

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025: الاقتصاد والإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو 2025: الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)

الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء

الأحد 6 يوليو 2025: الجيولوجيا والعلوم البيئية (لعلوم) أو الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) (لرياضيات)

الثلاثاء 8 يوليو 2025: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)

الخميس 10 يوليو 2025: الأحياء (لعلوم) أو الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) (لرياضيات)

الشعبة الأدبية:

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025: الاقتصاد والإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025: التاريخ

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا

الأحد 6 يوليو 2025: علم النفس والاجتماع

الخميس 10 يوليو 2025: الفلسفة والمنطق

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