قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات معلمي الحصة.. تفاصيل

صرف مستحقات معلمي الحصة.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أصدر تعليمات هامة وعاجلة للمديريات التعليمية بضرورة الإسراع في صرف كافة المستحقات المالية لمعلمي الحصة في المراحل التعليمية المختلفة (الابتدائية، الإعدادية، والثانوية) على مستوى الجمهورية.

صرف مستحقات معلمي الحصة

ويتيح موقع الموجز متابعة مستجدات قرارات الوزارة حول صرف مستحقات معلمي الحصة، حيث أكدت المديريات التعليمية استمرار الاعتماد على معلمي الحصة خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لمواجهة العجز في أعداد معلمي المواد الدراسية الأساسية.

وأوضحت أن قرار صرف مستحقات معلمي الحصة يهدف إلى ضمان استقرار العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل الفصول، كما حدث في الفصل الدراسي الأول.

دور المعلم في بناء المستقبل ومواجهة العجز

وبعد قرار صرف مستحقات معلمي الحصة، أكدت وزارة التربية والتعليم أن المعلم يمثل حجر الأساس في العملية التعليمية، حيث يسهم في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل، ومن هذا المنطلق، أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا لسد العجز الذي بلغ 469,860 معلمًا، خاصة مع استحداث أكثر من 98,000 فصل دراسي جديد.

إجراءات التربي والتعليم لحل مشكلة العجز في المعلمين

نجحت الوزارة في تقليل العجز خلال الفصل الدراسي الأول بنسبة تجاوزت 90%، من خلال مجموعة من الإجراءات العاجلة، شملت:

استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30,000 معلم سنويًا.

منح معلمي الفصل فرصة تدريس المواد الأساسية.

تقنين أوضاع أخصائيي التعليم من حملة المؤهلات التربوية العليا.

تخصيص اعتمادات مالية لتشغيل 50,000 معلم بالحصة وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا.

الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس.

وتأتي خطوات صرف مستحقات معلمي الحصة في إطار جهود الوزارة لضمان استقرار المنظومة التعليمية وتحقيق جودة التعليم في جميع مدارس الجمهورية.

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عاجل.. وزير التعليم يوجه بسرعة صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة