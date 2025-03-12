عاجل.. وزير التعليم يوجه بسرعة صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بسرعة صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة كلها للعاملين في "ابتدائي، اعدادي، ثانوي" على مستوى كافة المديريات التعليمية.

وحصل موقع “الموجز” على هذه الأنباء من مصادر موثوقة بوزارة التربية والتعليم ومن المقرر أن الوزارة كافة التفاصيل بشأن صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة خلال الساعات المقبلة.

صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة

صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة

وكانت عملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقليل العجز في أعداد المعلمين من خلال التعاقد مع خريجين للعمل بنظام الحصة، حيث حددت الوزارة قيمة صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة لعام 2024-2025.

2025

بحسب الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التربية والتعليم، فإن المعلمين الذين يقدمون حصصًا إضافية تتجاوز النصاب القانوني يحصلون على صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة 50 جنيهًا.

أما معلمو الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس، فتتراوح قيمة الحصة الواحدة لهم بين 20 و50 جنيهًا.

ضوابط اعتماد جدول الحصص

يعتمد الجدول الفعلي للحصص المنفذة فعليًا من قبل المعلمين المستعان بهم أو المعلمين الذين يقدمون حصصًا إضافية، وذلك في نهاية كل شهر من قِبل مشرفي المادة بالمدرسة.

صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة

ويُعرض الجدول على مديري المدارس لاعتماده رسميًا، ثم يُرفع إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة، في المرحلة الأخيرة، يتم إرسال الجدول إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية لصرف المستحقات.

موعد تطبيق زيادة رواتب المعلمين

وفقًا للقرارات الجديدة، تم تحديد الزيادات في رواتب المعلمين حسب الدرجات الوظيفية المختلفة على النحو التالي:

المعلمون بالدرجة السادسة يرتفع راتبهم إلى 6,000 جنيه بدلًا من 4,000 جنيه.

المعلمون بالدرجة الخامسة يحصلون على 6,500 جنيه بدلًا من 4,500 جنيه.

المعلمون بالدرجة الرابعة يتقاضون 7,000 جنيه بدلًا من 5,000 جنيه.

المعلمون بالدرجة الثالثة يصل راتبهم إلى 7,500 جنيه بدلًا من 5,500 جنيه.

المعلمون بالدرجة الثانية يرتفع إلى 8,000 جنيه بدلًا من 6,000 جنيه.

المعلمون بالدرجة الأولى يحصلون على 8,200 جنيه.

المعلمون بدرجة مدير عام أو ما يعادلها يتقاضون 9,200 جنيه.

المعلمون بالدرجة العالية أو ما يعادلها يصل راتبهم إلى 10,200 جنيه.

المعلمون بالدرجة الممتازة أو ما يعادلها يحصلون على 12,200 جنيه.

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