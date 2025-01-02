التعليم: عدم مشاركة معلمي الحصة في اعمال امتحانات نصف العام 2025

أكدت إدارة المنيا التعليمية انتهاء عمل معلمي الحصة المستعان بهم لسد العجز في المدارس خلال الفصل الدراسي الأول 2024/2025، مشيرتًا إلى أن يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024 كان آخر يوم عمل لمعلمي الحصة في المدارس..

وفيما يلي سيوضح لكم الموجز التفاصيل .

عدم السماح لمعلمي الحصة بالمشاركة في الامتحانات

كما أوضحت المديريات التعليمية، أنه لم يتم السماح لمعلمي الحصة بالمشاركة في أعمال امتحانات نصف العام 2025، والتي تتضمن لجان النظام والمراقبة .



وجاء ذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم الذي أصدر كتابًا دوريًا أكد خلاله على عدم مشاركة معلمي الحصة في أعمال الامتحانات او لجان النظام والمراقبة .

وزارة التعليم

سرعة تسليم تكاليف معلمي الحصة

كما صدرت الوزارة تعليمات وتوجيهات رسمية لجميع المدارس بسرعة الانتهاء من تسليم تكاليف عمل معلمي الحصة عن الفترات السابقة، لإصدار تكاليف القبض لهم الخاصة بشهر ديسمبر 2024 .

سد عجز المعلمين بالمدارس

وقد أوضح السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من قبل خلال جلسته امام المجلس، نجحنا في حل مشكلة العجز بنسبة ٩٠٪؜ بالمدارس الحكومية.

تم مواجهة سد عجز المعلمين، حيث أصبح عجز المعلمين 655ألف معلم،إضافة لتعيينات المعلمين ومعلمي الحصة وزيادة نصاب بعض المعلمين المعينين، وهكذا، ولكن ما زال لدينا جزءًا من العجز مازال العمل عليه.

لا مدرسة حكومية بدون معلم

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا توجد مدرسة حكومية حاليا بدون معلمين على الأقل في المواد الأساسية، ونسبة الحضور في المدارس للطلاب تخطت ٨٥٪؜ وتحديدا في صفوف النقل بعد تطبيق أعمال السنة.

وتقوم المديريات بتحويل المستحقات إلى الادارات التعليمية المختصة شهريا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كافي، بمعنى أن نهاية كل شهر او بحد اقصى يوم ١٠ في الشهر الذي يليه.



زيادة نصاب معلم الحصة لـ 50 جنيه

وكان قد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا.

زيادة قيمة الحصة للمعلمين

ومن الجدير بالذكر، وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا لـ 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

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