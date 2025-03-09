المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025.. استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025.. يعد من الأدوات المفيدة التي تساهم في تعزيز استعداد الطلاب للامتحانات، يشمل الملف بنك أسئلة شامل يغطي كافة الدروس التي تمت دراستها في الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى ملخصات للمراجعة في المواد المختلفة.

في السطور التالية، يقدم موقع الموجز لكم أبرز ما يتضمنه المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025 استعدادًا للامتحانات.

المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025

يتضمن ملف مراجعة المتميز في الدين أسئلة متنوعة على المنهج المقرر في الفصل الدراسي الأول، وتتنوع الأسئلة بين الاختيارات المتعددة واختبارات الفهم، مما يساعد الطلاب على تعزيز استيعابهم للمفاهيم الدينية. من أبرز الأسئلة التي يتضمنها الملف:

اختر الإجابة الصحيحة: نهى لقمان ابنه عن .................

أ- الصلاة

ب- التكبر

ج- الصبر الكواكب في يوم القيامة .....................

أ- تكف عن الدوران

ب- تسرع حركتها

ج- تتحرك بشكل منتظم اشتملت صحيفة المدينة .................. بندًا.

أ- 61

ب- 51

ج- 71



مراجعة المتميز في المهارات المهنية (ترم أول 2025)

يحتوي ملف "المتميز" في المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي على ملخص شامل للمنهج من الموضوع الأول إلى الموضوع السابع، بالإضافة إلى بنك أسئلة يساعد الطلاب على التحقق من مدى فهمهم للمفاهيم المتعلقة بالمهارات المهنية. من أبرز الأسئلة الواردة في المراجعة:

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية: ليس من الضروري ري حديقة المدرسة باستمرار. ( ) من الأفضل التخلص من الملابس بدلاً من إعادة تدويرها. ( ) تحتاج أجهزة الكمبيوتر للفيروسات للحفاظ عليها. ( )



مراجعة المتميز في الرياضيات للصف الخامس الابتدائي (ترم أول 2025)

تعتبر الرياضيات من المواد التي تتطلب ممارسة مستمرة لحل المسائل. يتضمن ملف المتميز للرياضيات أسئلة متنوعة من مسائل الحساب والعمليات الرياضية.

ومن أبرز الأسئلة التي يتضمنها الملف:

أجب عن الأسئلة التالية: حلل العدد 80,507 بالصيغة الممتدة. يريد معلم توزيع 280 جائزة على 7 فصول بالتساوي، فكم عدد الجوائز لكل فصل؟ اشترت لارا 12 قلمًا، سعر القلم الواحد 1.45 جنيه، ما المبلغ الذي دفعته لارا؟



رابط تحميل المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025

يتيح موقع "المتميز" للطلاب تحميل ملفات المراجعة بصيغة PDF للمواد المختلفة (الدين، المهارات المهنية، الرياضيات) استعدادًا للامتحانات.

ويمكن للطلاب زيارة الموقع لتحميل الملفات مباشرة من خلال الروابط المتاحة على الصفحة.

مع اقتراب امتحانات نصف العام، يعد ملف "مراجعة المتميز" أداة مهمة لكل طالب في الصف الخامس الابتدائي.

من خلال هذا الملف، يمكن للطلاب مراجعة المنهج بشكل شامل ومنظم، مما يساهم في تعزيز استعداداتهم للامتحانات القادمة.

المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025

المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025

المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025

المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025

المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025

المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025

المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025

المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025

المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025

المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025

المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025

المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025

المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025

المتميز للصف الخامس الابتدائي pdf 2025

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