موعد تسجيل امتحانات المصريين بالخارج للفصل الدراسي الثاني.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة منصة إلكترونية جديدة لتسجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 للطلاب المصريين المقيمين بالخارج، ضمن مبادرة "أبناؤنا في الخارج".

تتيح هذه المنصة للطلاب وأولياء الأمور إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا وتسجيل بياناتهم بسهولة والكشف عن موعد تسجيل امتحانات المصريين بالخارج للفصل الدراسي الثاني.

موعد تسجيل امتحانات المصريين بالخارج للفصل الدراسي الثاني

يقدم لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة حول موعد تسجيل امتحانات المصريين بالخارج للفصل الدراسي الثاني وكيفية التسجيل وسداد الرسوم:

رابط التسجيل الإلكتروني لامتحانات المصريين بالخارج للفصل الدراسي الثاني

وقبل معرفة موعد تسجيل امتحانات المصريين بالخارج للفصل الدراسي الثاني، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى منصة التسجيل عبر الرابط التالي:

https://sabroad-register.emis.gov.eg/Ide.../Account/Login

سداد رسوم امتحانات المصريين بالخارج للفصل الدراسي الثاني

تبلغ رسوم الخدمة 150 دولارًا أمريكيًا، ويمكن سدادها إلكترونيًا من خلال المنصة.

مواعيد امتحانات المصريين بالخارج للفصل الدراسي الثاني

امتحانات الفصل الدراسي الثاني:

تبدأ يوم السبت الموافق 10 مايو 2025.

امتحانات الدور الثاني:

من المقرر أن تُعقد يوم السبت 5 يوليو 2025.

الفئات المستهدفة لأداء امتحانات المصريين بالخارج للفصل الدراسي الثاني

الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 في مصر.

الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 بمدارس المسار المصري.

المستندات المطلوبة لتسجيل امتحانات المصريين بالخارج للفصل الدراسي الثاني

إيصال سداد رسوم الخدمة الإلكترونية.

استمارة التقدم الإلكترونية لامتحان الفصل الدراسي الثاني 2024/2025.

أصل شهادة الميلاد الرقم القومي.

أصل بيان نجاح العام الماضي.

أصل بيان درجات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025.

لطلاب مرحلة رياض الأطفال KG1 وKG2:

بالنسبة لـ KG2: تقديم بيان نجاح المرحلة الأولى KG1 بالإضافة إلى بيان درجات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025، سواء كانت المدارس رسمية داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال، مع أصل شهادة الميلاد.

بالنسبة لـ KG1: تقديم أصل بيان درجات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025، سواء كانت المدارس رسمية داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال، مع أصل شهادة الميلاد.

إرشادات أداء الامتحانات للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي:

سيتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من الامتحانات عبر المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وفقًا للجدول الرسمي المعتمد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024/2025.

يجب على الطالب التأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة في الجزء الأعلى، والتي تتضمن اسم الطالب ورقم الجلوس.

تكون جميع الأسئلة اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات لجميع مواد الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

تتم الإجابة في نفس ورقة الأسئلة، عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط، في حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر، يُلغى السؤال للطالب.

بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان الخاصة بكل مادة، يقوم ولي الأمر بعمل مسح إلكتروني لورقة الامتحان على هيئة ملف (PDF)، ثم إرسال الملف الإلكتروني عبر المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج على الحساب الخاص بولي الأمر، خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.

شروط التقدم لامتحانات المصريين بالخارج للفصل الدراسي الثاني

يحق لجميع الصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال لغات والصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي التقدم لأداء الامتحانات.

يُشترط للتقدم للامتحان ألا تقل سن الطالب في أول أكتوبر عن 3 سنوات ونصف كحد أدنى للقبول بالصف الأول بمرحلة رياض الأطفال، و5 سنوات ونصف للصف الأول الابتدائي.

لطلاب الدمج ذوي الإعاقة البسيطة (الإعاقة الذهنية البسيطة، متلازمة داون، الشلل الدماغي، واضطراب طيف التوحد):

يجوز الإعفاء من دراسة اللغة الأجنبية الثانية إذا رغب الطالب في ذلك.

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