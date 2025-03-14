جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لمدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2024-2025، وفٌص للجدول الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

ينطلق جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد والقديم ولطلاب مدارس المتفوقي يوم الأحد 15 يونيو 2025 بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ثم يستكمل الطلاب يوم الخميس 19 يونيو اختبار الاستعداد لقبول الجامعات في اللغة العربية إلى جانب مقاييس المفاهيم الخاصة بهذه المادة.

تفاصيل جدول امتحانات الثانوية لطلاب مدارس STEM

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وأتي ذلك كالتالي:

الأحد 22 يونيو امتحان اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 24 يونيو امتحان مادة الكيمياء.

الخميس 26 يونيو امتحان المفاهيم في اللغة الإنجليزية.

الأحد 29 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الثلاثاء 1 يوليو امتحان الفيزياء.

الخميس 3 يوليو مادتي الكيمياء والفيزياء.

الأحد 6 يوليو مادتي الجيولوجيا والرياضيات التطبيقية.

الثلاثاء 8 يوليو الأحياء والجيولوجيا، والرياضيات.

الخميس 10 يوليو الأحياء والرياضيات البحتة.

جدول امتحانات الثانوية العامة

تفاصيل امتحانات STEM على المواد العلمية المتخصصة

تتميز امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالتركيز على المواد العلمية المتقدمة مثل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء، بالإضافة إلى اختبارات اللغات العربية والإنجليزية واللغة الأجنبية الثانية وتشمل الاختبارات مواد متخصصة مثل الجيولوجيا والرياضيات التطبيقية، بما يتماشى مع طبيعة المناهج الدراسية في هذه المدارس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أيضًا جميع جداول امتحانات الثانوية العامة 2025 عبر صفحاتها الرسمية حيث يمكن للطلاب الاطلاع على جميع الجدول عبر موقعنا أيضًا حيث تبدأ الامتحانات يوم 15 يونيو بدلًا من 14 يونيو وفقًل لما حددته وزارة التربية والتعلم والتعليم الفني بالجدول الزمني المعتمد من الوزير.

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