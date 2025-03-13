جميع ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني.. تفاصيل

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. وجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بعد إجراءات وضوابط في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني، وفقًا لما حددته الوزارة رسميًا.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة ضوابط في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 التي حددتها مديريات التربية والتعليم طبقًا لتعليمات الوزارة.

امتحانات الشهادة الإعدادية

تفاصيل ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

قالت وزارة التربية والتعليم إن من بين ضوابط في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة، مع تظريف كل 20 كراسة بوكلت في كيس محكم الإغلاق لا يتم فتحه إلا داخل اللجنة، بحضور الملاحظين الذين يوقعون على محضر الفتح متضمنًا توقيت الفتح، تاريخ اليوم، واسم المادة.

وأضافت الوزارة أن من ضوابط في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 هو حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات سواء للطلاب أو المعلمين، لضمان نزاهة الاختبارات، بالإضافة إلى:

إجراءات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تنظيم خطوط سير توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليمها إلى كل لجنة في الوقت المناسب، مع التأكيد على عدم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية قبل موعد بدء الامتحان بخمس دقائق.

امتحانات الشهادة الإعدادية

منع معلمي المادة من الملاحظة داخل لجان امتحان نفس المادة لضمان الشفافية، مع تكليفهم بدور احتياطي في هذا اليوم.

إعداد خطة لتأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع مديرية الأمن بالمحافظة، بهدف توفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

تطبيق معايير الجودة في أعمال التصحيح ورصد النتائج لضمان العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.

الالتزام بالسرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أي نتائج قبل اعتمادها رسميًا من المحافظ.

اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين مستوى الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، بناءً على نتائج الامتحانات.

الالتزام بالضوابط التي تحدد الموانع والشروط الخاصة بالمشاركين في أعمال الامتحانات وفقًا للنشرات الوزارية المنظمة لذلك.

تحمل مديري المديريات التعليمية المسؤولية الكاملة عن الإشراف على الامتحانات المحلية، وضمان تنفيذها وفقًا للضوابط المعتمدة.

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