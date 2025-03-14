تعديل مجموع درجات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل القرار وتأثيره على الطلاب

تغيير جديد في مجموع الثانوية العامة.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تعديل مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 ليصبح 320 درجة بدلاً من 410، وذلك بعد استبعاد بعض المواد غير الأساسية من المجموع الكلي، ويرصد الموجز التفاصيل.

أسباب قرار الثانوية العامة الجديد وأهدافه

جاء هذا القرار بعد دراسة مستفيضة للمنظومة التعليمية، حيث تسعى الوزارة إلى تطبيق نظام جديد يهدف إلى تحقيق تقييم أكثر دقة لمهارات الطلاب. ويعتمد النظام الحديث على الفهم والتحليل بدلاً من الحفظ والتلقين، مما يعزز جودة التعليم في مصر.

تفاصيل التعديلات في الثانوية العامة وتأثيرها على الامتحانات

أوضحت الوزارة أن التعديلات تشمل الإبقاء على المواد الأساسية التي تحدد مسار الطالب الجامعي، مع حذف بعض المواد غير المؤثرة على مستقبلهم الأكاديمي. ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة لهذا العام في 15 يونيو 2025، وفقاً للجدول الذي سيتم الإعلان عنه قريباً.

كيف يؤثر قرار تعديل درجات الثانوية العامة على الطلاب؟

يهدف هذا التعديل إلى تقليل الضغوط على الطلاب من خلال إعادة توزيع الدرجات بشكل أكثر عدالة، بحيث يعكس التقييم المستوى الحقيقي للطلاب في المواد الأساسية. كما سيؤثر القرار على تنسيق القبول بالجامعات، حيث ستعمل وزارة التعليم العالي على ضبط الحدود الدنيا للقبول بما يتناسب مع النظام الجديد.

ردود الأفعال حول التعديل

لاقى القرار ردود فعل متباينة بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث رأى البعض أنه خطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء وتحقيق تكافؤ الفرص، في حين تخوّف آخرون من تأثيره على حساب النسب المئوية للدرجات عند التقديم للجامعات.

خطوة نحو تطوير التعليم في مصر

يعد تعديل مجموع الثانوية العامة جزءًا من خطة تطوير التعليم في مصر، حيث تسعى الدولة إلى جعل التقييم أكثر موضوعية وعدالة، ومع انتظار مزيد من التفاصيل حول آلية التنفيذ، يبقى الهدف الأساسي هو تحسين كفاءة العملية التعليمية وإعداد الطلاب بشكل أفضل لسوق العمل والتعليم الجامعي.

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