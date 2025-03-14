جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام القديم والحديث| اعرف مواعيدك

امتحانات الثانوية العامة 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك بعد اعتماده من وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، يشمل الجدول امتحانات طلاب الثانوية العامة في النظامين القديم والجديد، سواء للفرعين العلمي والأدبي.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام القديم والحديث.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام القديم

1. الأحد 15/6/2025: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

2. الثلاثاء 17/6/2025: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

3. الأحد 22/6/2025: امتحان اللغة العربية.

4. الثلاثاء 24/6/2025: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

5. الخميس 26/6/2025: امتحان الفيزياء (شعبة علمي علوم ورياضيات) والتاريخ (شعبة أدبي).

6. الأحد 29/6/2025: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

7. الثلاثاء 1/7/2025: امتحان الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" (شعبة علمي رياضيات).

8. الخميس 3/7/2025: امتحان الجغرافيا (شعبة أدبي) والكيمياء (شعبة علمي علوم ورياضيات).

9. الأحد 6/7/2025: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية (شعبة علمي علوم)، الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" (شعبة علمي رياضيات) وعلم النفس والاجتماع (شعبة أدبي).

10. الثلاثاء 8/7/2025: امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".

11. الخميس 10/7/2025: امتحان الأحياء (شعبة علمي علوم) والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" (شعبة علمي رياضيات) والفلسفة والمنطق (شعبة أدبي).

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 – النظام الجديد (علمي وأدبي)

1. الأحد 15/6/2025: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

2. الثلاثاء 17/6/2025: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

3. الأحد 22/6/2025: امتحان اللغة العربية.

4. الخميس 26/6/2025: امتحان الفيزياء (شعبة علمي علوم ورياضيات) والتاريخ (شعبة أدبي).

5. الأحد 29/6/2025: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

6. الخميس 3/7/2025: امتحان الكيمياء (شعبة علمي علوم ورياضيات) والجغرافيا (شعبة أدبي).

7. الأحد 6/7/2025: امتحان الرياضيات البحتة (شعبة علمي رياضيات).

8. الخميس 10/7/2025: امتحان الأحياء (شعبة علمي علوم)، الرياضيات التطبيقية.

اقرأ أيضًا:

تعرف على مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد

تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025.. إليك الرابط الرسمي