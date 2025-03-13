الثانوية العامة 2025.. تفاصيل الجدول والامتحانات وإجراءات الوزارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، الذي تم اعتماده رسميًا، حيث تنطلق الاختبارات يوم 15 يونيو المقبل.

ويشمل الجدول امتحانات للطلاب بمختلف الأنظمة التعليمية، مع التشديد على ضرورة الامتحان الورقي وعدم استخدام الوسائل الإلكترونية أثناء أداء الامتحانات.

ويقدم موقع الموجز التفاصيل الكاملة حول شكل امتحانات الثانوية العامة.

تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

سيبدأ طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم يوم الأحد 15 يونيو 2025 بمادة التربية الدينية والتربية الوطنية، ليليها امتحان اللغة الأجنبية الثانية في يوم الثلاثاء 17 يونيو.

أما امتحان مادة اللغة العربية فسيُعقد يوم الأحد 22 يونيو، بينما سيؤدي الطلاب امتحان الفيزياء والتاريخ يوم الخميس 26 يونيو.

في الأيام التالية، سيتم إجراء امتحانات اللغة الأجنبية الأولى، الكيمياء والجغرافيا، الرياضيات البحتة، والرياضيات التطبيقية والاحصاء، وصولًا إلى امتحان الأحياء الذي سيُعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وقد اعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لهذا العام، والذي يشمل النظامين الجديد والقديم.

كما شمل الجدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدارس المكفوفين.

تعليمات الوزارة بشأن استخدام الوسائل الإلكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة ستُعقد ورقيًا، ولن يتم السماح باستخدام أجهزة التابلت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى من قبل الطلاب أو الملاحظين أو رؤساء اللجان.

كما شددت الوزارة على حظر دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانية، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي طالب أو شخص يتم ضبطه بحوزته أي وسيلة إلكترونية داخل اللجان.

إجراءات وقائية لضمان سير الامتحانات بسلاسة

في إطار استعدادات الوزارة للامتحانات، تم اتخاذ عدة تدابير لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم وآمن.

من أبرز هذه الإجراءات التأكيد على أن جميع المواد ستتم مراجعتها بشكل كافٍ قبل موعد الامتحان، مع تخصيص فترات زمنية كافية بين كل امتحان وآخر، مما يمنح الطلاب الفرصة الكافية للمراجعة والاستعداد الجيد.

كما تم تنسيق الجدول بعناية لضمان راحة الطلاب في كل شعبة، حيث يتماشى مع أوقات الاستعداد المناسبة.

إضافة إلى ذلك، ستقوم الوزارة بتوفير كافة الوسائل اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة لجميع الطلاب، بما في ذلك توفير عدد كافٍ من الملاحظين والمراقبين لضمان تحقيق العدالة والشفافية في جميع اللجان.

جدول امتحانات الثانوية العامة للنظامين الجديد والقديم

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم قد وضعت جدولًا خاصًا للطلاب في النظامين الجديد والقديم، بالإضافة إلى وضع جدول خاص لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدارس المكفوفين.

وتستمر الامتحانات حتى يوم 10 يوليو 2025، مما يتيح لجميع الطلاب فرصة للقيام بالمراجعة والاستعداد المناسب.

التزام الوزارة بتوفير فرص المراجعة الكافية للطلاب

عند إعداد جدول الامتحانات، حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير فترات زمنية كافية بين المواد لضمان أن الطلاب في جميع الشعب يمكنهم القيام بالمراجعة المناسبة لكل مادة قبل الامتحان.

هذا التوزيع الزمني يُسهم في تخفيف الضغط عن الطلاب، كما يُعطيهم فرصة للاستعداد بشكل جيد للامتحانات.

توقعات بتطبيق إجراءات مشددة ضد الغش

من المتوقع أن تشهد امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 إجراءات مشددة لمكافحة الغش، حيث أكدت الوزارة أن أي محاولة لاستخدام وسائل إلكترونية ممنوعة ستواجه عقوبات صارمة.

هذا يأتي في إطار سعي الوزارة لضمان نزاهة الامتحانات وتحقيق العدالة لجميع الطلاب.

ختامًا: التحضير الجيد والاستعداد الكامل

في الختام، ينتظر طلاب الثانوية العامة 2025 موسم امتحانات يتطلب منهم الاستعداد الجاد والمراجعة المستمرة لكل مادة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم على أنها ستبذل كل جهدها لضمان سير الامتحانات بشكل عادل ومنظم، مع توفير كافة الوسائل اللازمة لإنجاح هذا الموسم الدراسي الهام.

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