مواصفات امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025.. 44 سؤالا اختيار

مواصفات امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025.. في خطوة هامة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2025، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان مادة التاريخ للعام الدراسي المقبل.

وقد أوضحت الوزارة أن الامتحان سيتضمن 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا من نوع اختيار من متعدد، بالإضافة إلى سؤالين مقاليين.

مواصفات امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025

وأكدت الوزارة أن توزيع الدرجات سيكون وفقًا لعدد الأسئلة، حيث يحصل كل سؤال على درجة أو درجتين حسب نوعه.

مواصفات امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025

ويقدم موقع الموجز تفاصيل مواصفة امتحان التاريخ وعدد الأسئلة للثانوية العامة 2025.

التوزيع المعرفي للأسئلة

أوضحت الوزارة أن الأسئلة في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025 ستتمحور بشكل أساسي حول المستويات المعرفية المختلفة.

حيث تم تخصيص 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة، بينما خصصت 30% من الأسئلة للمستويات المعرفية العليا.

ويهدف هذا التوزيع إلى قياس قدرة الطلاب على استيعاب المعلومات والربط بين المفاهيم التاريخية المتنوعة، بالإضافة إلى اختبار مهاراتهم في التفكير النقدي والتحليلي.

النماذج الاسترشادية: خدمة تعليمية مبتكرة

في إطار الاستعدادات للامتحانات النهائية، أعلنت الوزارة عن إطلاق النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على مواصفات الأسئلة وطريقة الإجابة عليها من خلال الرابط الإلكتروني التالي: اضغط هنا.

هذه النماذج توفر للطلاب فرصة للتعرف على نوعية الأسئلة التي سيتم طرحها في الامتحانات، مما يساعدهم في التحضير الجيد.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم على أنه في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، تم العمل على تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، بحيث تساعد هذه النماذج الاسترشادية في تحسين استعداداتهم النهائية.

كما توفر الوزارة أيضًا قناة "مدرستنا 3" على القمر الصناعي نايل سات، حيث يقوم معلمون متخصصون بشرح وتوضيح كيفية حل هذه النماذج الاسترشادية، مما يسهم في تعزيز فهم الطلاب للمواد الدراسية.

تفاصيل متابعة النماذج الاسترشادية عبر قناة مدرستنا 3

يمكن للطلاب متابعة كيفية حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة من خلال قناة مدرستنا 3، التي تقدم شرحًا مفصلًا من قبل معلمين متخصصين في المواد الدراسية.

القناة متاحة على تردد 12206 أفقي على النايل سات، بمعدل ترميز 27500، حيث تقدم الدروس والمراجعات اللازمة للطلاب في مختلف المواد الدراسية.

تواريخ إصدار النماذج الاسترشادية

بدأت وزارة التربية والتعليم في نشر النماذج الاسترشادية لعدة مواد دراسية في منتصف فبراير، حيث تم توفيرها كما يلي:

السبت 15 فبراير: الفيزياء.

الأحد 16 فبراير: اللغة الألمانية.

الإثنين 17 فبراير: فيزياء لغات.

الثلاثاء 18 فبراير: الجغرافيا.

الأربعاء 19 فبراير: الرياضيات التطبيقية.

الجمعة 21 فبراير: الأحياء.

السبت 22 فبراير: الرياضيات.

الأحد 23 فبراير: اللغة الفرنسية.

الإثنين 24 فبراير: الرياضيات البحتة.

الثلاثاء 25 فبراير: التاريخ.

الخميس 27 فبراير: البيولوجيا.

مواصفات امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025

تعزيز الاستعداد للامتحانات

من خلال هذه الخطوات، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تعزيز استعدادات الطلاب لامتحانات الثانوية العامة 2025، عبر توفير نماذج استرشادية شاملة تغطي معظم المواد الدراسية.

كما تهدف الوزارة إلى تمكين الطلاب من فهم نوعية الأسئلة المتوقعة في الامتحانات، وبالتالي مساعدتهم على تحسين أدائهم في الاختبارات.

تعد هذه المبادرات جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحسين مستوى التعليم في مصر، من خلال توفير أدوات تعليمية حديثة تساعد الطلاب على التفوق في امتحانات الثانوية العامة.

ومن خلال توفير النماذج الاسترشادية والدروس التفاعلية عبر قناة "مدرستنا 3"، تواصل الوزارة تقديم الدعم الكامل لطلاب الثانوية العامة في مسيرتهم التعليمية.

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