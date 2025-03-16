امتحانات الثانوية العامة 2025.. تعديل المجموع وتوزيع الدرجات الجديدة

امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تغييرات جديدة في نظام الثانوية العامة 2025، تضمنت تقليص المجموع الكلي للدرجات إلى 320 درجة بدلًا من 410، بالإضافة إلى استبعاد بعض المواد من الحساب النهائي.

وتأتي خطوة امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد في إطار خطة الوزارة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، بهدف تقليل الضغوط الدراسية على الطلاب وتحسين جودة التعليم.

امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد

الموجز ينقل كم عبر السطور التالية تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد من حيث تعديل المجموع وتوزيع الدرجات الجديدة.

المواد المستبعدة من المجموع النهائي

أوضحت الوزارة أن بعض المواد لن تُحتسب ضمن المجموع الكلي، وهي:

التربية الدينية

التربية الوطنية

التربية الرياضية

اللغة الأجنبية الثانية



توزيع الدرجات حسب التخصصات

وفقًا للنظام الجديد، سيتم احتساب درجات الثانوية العامة بناءً على المواد الأساسية لكل شعبة على النحو التالي:

الشعبة العلمية (علوم):

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الأحياء

الكيمياء

الفيزياء



الشعبة العلمية (رياضيات):

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الرياضيات

الكيمياء

الفيزياء



الشعبة الأدبية:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

التاريخ

الجغرافيا



أسباب تعديل نظام الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو تخفيف الأعباء الدراسية على الطلاب والتركيز على المواد الأساسية التي تحدد مسارهم الجامعي. كما تم استبعاد بعض المواد من المجموع النهائي، مثل:

علم النفس والاجتماع

الفلسفة والمنطق

الجيولوجيا والعلوم البيئية



ويهدف هذا النظام إلى مساعدة الطلاب على تحقيق نتائج أفضل في الامتحانات، وتقليل الضغط النفسي عليهم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

بحسب ما أعلنته الوزارة، فإن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم 15 يونيو 2025، وجاء الجدول كما يلي:

جدول امتحانات الشعبة العلمية (علوم):

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: الاقتصاد والإحصاء

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو: الفيزياء

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو: الكيمياء

الأحد 6 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية

الخميس 10 يوليو: الأحياء



جدول امتحانات الشعبة العلمية (رياضيات):

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: الاقتصاد والإحصاء

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو: الفيزياء

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو: الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)

الخميس 3 يوليو: الكيمياء

الأحد 6 يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)

الثلاثاء 8 يوليو: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)

الخميس 10 يوليو: الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)



من المتوقع أن تُحدث هذه التعديلات تأثيرًا كبيرًا على مسار التعليم الثانوي، حيث تعيد الوزارة النظر في النظام القديم بهدف تحسين التجربة التعليمية للطلاب وتخفيف الأعباء عليهم

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