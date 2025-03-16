رابط نماذج استرشادية للصف الثالث الثانوي 2025.. وموعد الامتحان

أتاحت وزارة التربية والتعليم توفير نماذج استرشادية للصف الثالث الثانوي 2025 في حيث تتيح الوزارة نموذجين لكل مادة لمساعدة الطلاب على التدريب والاستعداد الجيد للامتحانات.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة لمعرفة الرابط الرسمي للوصول إلى نماذج استرشادية للصف الثالث الثانوي 2025.

مواد نماذج استرشادية للصف الثالث الثانوي

وفرت وزارة التربية والتعليم لطلاب العربي واللغات مواد نماذج استرشادية للصف الثالث الثانوي 2025 والتي إعادة هيكلتها وتعديل عدد من المواد ودمجها في النظام الجديد وهي كالتالي:

اللغة العربية

الكيمياء

اللغة الإنجليزية

Chemistry

الإحصاء

والفيزياء

التاريخ

الجغرافيا

اللغة الفرنسية

الرياضيات البحتة

الرياضيات التطبيقية

نماذج استرشادية للصف الثالث

لينك نماذج استرشادية للصف الثالث الثانوي 2025

يمكن لطلاب الثانوية العامة للاطلاع على نماذج استرشادية للصف الثالث الثانوي 2025 المتاحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.

موعد حل النماذج الاسترشادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم تقديم حلول نماذج استرشادية للصف الثالث الثانوي 2025 عبر قناة مدرستنا 3، حيث يتم تخصيص يوم لكل مادة، وتذاع الحلول يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة الحلقة في العاشرة صباحًا في اليوم التالي.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث تبدأ يوم 15 يونيو 2025 بدلا من 14 يونيو، وتستمر حتى يوم 10 يوليو من العام الحالي.

نماذج استرشادية للصف الثالث

جدول امتحانات الثانوية العامة النظام الجديد

15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

22 يونيو اللغة العربية.

26 يونيو الفيزياء والتاريخ.

29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

3 يوليو الكيمياء والجغرافيا.

6 يوليو الرياضيات البحتة.

10 يوليو الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، الأحياء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أيضا جدول امتحانات الثانوية العامة النظامين الجديد، القديم ومدارس STEM والمكفوفين 2025.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم الضوابط الأخيرة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2025، وينتظر الطلاب أيضا موعد إتاحة رقم الجلوس وأماكن اللجان التي سيؤدي فيها الامتحان.

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