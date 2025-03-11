النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025.. اعرف التفاصيل

النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025.. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل مكثف لإجراء امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث انتهت الوزارة من إعداد مواصفات أسئلة الامتحانات لجميع المواد الدراسية.

تم تحديد عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات على الأجزاء المختلفة للامتحان وضع النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك من خلال مركز الامتحانات والتقويم التربوي ومديري عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة.

النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025

يُتوقع أن تُعلن هذه المواصفات قريبًا للطلاب ليتمكنوا من التعرف على نوع الأسئلة (اختياري، مقالي) وتوزيع الدرجات، بالإضافة إلى عدد ساعات الامتحان في كل مادة.

ويقدم موقع الموجز تفاصيل وشكل الامتحانات وإليكم أيضًا النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025.

الاستعدادات النهائية للامتحانات

النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025.. تواصل وزارة التربية والتعليم استعداداتها لإجراء الامتحانات التي ستنطلق يوم السبت 14 يونيو 2025، وتستهدف الوزارة تقديم تجربة امتحانية منظمة وشفافة، من خلال إعداد جداول دقيقة، وتوفير جميع المساعدات التي تساهم في تحسين تجربة الطلاب.

وكانت الوزارة قد أعلنت في فبراير الماضي عن النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة، التي تُساعد الطلاب في التحضير الجيد للامتحانات من خلال تمكينهم من التعرف على نمط الأسئلة ومراجعة المواد.

قائمة المواد المتاحة في النماذج الاسترشادية

وللاطلاع على النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

أوضحت الوزارة أن النماذج الاسترشادية متاحة في مجموعة من المواد الأساسية، التي تشمل:

اللغة العربية

اللغة الإنجليزية

الكيمياء (لطلاب المدارس العربية)

الكيمياء لغات (لطلاب مدارس اللغات)

الإحصاء (لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبي، بعد إضافتها للمجموع)

كما حددت الوزارة جدول توفير النماذج الاسترشادية لمختلف المواد وفق المواعيد التالية:

السبت 15 فبراير: الفيزياء

الأحد 16 فبراير: اللغة الألمانية

الاثنين 17 فبراير: فيزياء لغات

الثلاثاء 18 فبراير: الجغرافيا

الأربعاء 19 فبراير: الرياضيات التطبيقية

الجمعة 21 فبراير: الأحياء

السبت 22 فبراير: ماث (رياضيات لغات)

الأحد 23 فبراير: اللغة الفرنسية

الاثنين 24 فبراير: الرياضيات البحتة

الثلاثاء 25 فبراير: التاريخ

الخميس 27 فبراير: بيولوجي (أحياء لغات)

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025

فيما يتعلق بمواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025، أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدور الأول ستبدأ في 14 يونيو المقبل، على أن تستمر حتى نهاية الشهر، أما امتحانات الدور الثاني، فسيتم عقدها بدءًا من 16 أغسطس 2025.

كما أوضحت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة ستكون مقسمة على النظامين الجديد والقديم، مع تحديد الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات طبقًا للنظامين.

الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية العامة 2025

النظام الجديد:

الطلاب المقيدون في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024/2025، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، شريطة أن يكونوا قد اجتازوا الصف الثاني الثانوي بنسبة حضور لا تقل عن 85%.

الطلاب الذين تم نجاحهم في الصف الثاني الثانوي منذ تطبيق النظام الجديد (منذ العام الدراسي 2012/2013) ولكنهم لم يتقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي، ويجب عليهم مراجعة لجنة النظام والمراقبة.

النظام القديم:

الطلاب الذين فشلوا في التقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوي بعد إتمامهم للصف الثاني الثانوي.

الطلاب الذين لم يتقدموا لامتحان المواد بسبب حالات الغياب المقبولة وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004.

عدد مرات التقدم لامتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم عدد مرات التقدم لامتحانات الثانوية العامة وفقًا للقانون، حيث يحق للطلاب المنتظمين التقدم مرتين داخل المدرسة، بالإضافة إلى عامين من خارج المدرسة كطلاب منازل.

أما طلاب المنازل، فيحق لهم التقدم للامتحان 4 مرات. فيما لا يمكن للطالب الذي استنفد الفرص الأربع (الراسب في 4 سنوات متتالية) التقدم مجددًا للامتحانات.

شروط التقدم للامتحانات

لا يجوز للطالب الناجح في امتحانات الثانوية العامة التقدم مرة أخرى للحصول على الشهادة.

الطلاب الذين استنفدوا جميع محاولاتهم (4 سنوات متتالية من الرسوب) لن يكونوا مؤهلين للتقدم مرة أخرى للامتحانات.

تواصل وزارة التربية والتعليم استعداداتها بشكل دقيق لإجراء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2025، من خلال تنظيم مواعيد الامتحانات وتوزيع الأسئلة على المواد المختلفة، تسعى الوزارة إلى توفير بيئة امتحانية عادلة ومنظمة للطلاب في جميع مراحل التعليم الثانوي.

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