رابط اجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025

اجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2025، وذلك لجميع المواد المقررة على طلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

يهدف هذا الإجراء إلى مساعدة الطلاب على الاستعداد بشكل أفضل لامتحانات الثانوية العامة من خلال نماذج عملية تعكس شكل الأسئلة المتوقع في الامتحانات، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية خطوات تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي.

خطوات تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم:يمكن للطلاب الدخول إلى موقع الوزارة عبر الرابط من هنا.

2. الدخول إلى قسم "المنصات التعليمية": من الصفحة الرئيسية، يجب الضغط على أيقونة "المنصات التعليمية" التي تظهر في القائمة.

3. اختيار "نماذج استرشادية": بعد الدخول إلى المنصات التعليمية، يتم النقر على خيار "نماذج استرشادية" لعرض جميع المواد المتاحة.

4. اختيار النموذج الأول والثاني للمادة المطلوبة: يتاح للطلاب تحميل نموذجين لكل مادة، على سبيل المثال: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الكيمياء، الفيزياء، الإحصاء، وغيرها.

5. تحميل النماذج:بعد اختيار النموذج المطلوب، يجب الضغط على زر التحميل "Download" الموجود أعلى الصفحة.

يتم حفظ الملف على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول.

الصف الثالث الثانوي



المواد المتوفرة للنماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي

النماذج الاسترشادية تشمل مجموعة واسعة من المواد مثل:

اللغة العربية

اللغة الإنجليزية

الكيمياء

الفيزياء

الإحصاء

الأحياء

الرياضيات

الجغرافيا



موعد نشر النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي

وكانت وزارة التربية والتعليم، نشرت النماذج من يوم الإثنين 10 فبراير 2025، على أن يتم نشر نموذجين يوميًا لكل مادة حتى الخميس 27 فبراير 2025، وتعد النماذج الاسترشادية خطوة هامة لمساعدة الطلاب في فهم نمط الأسئلة وتوزيع الدرجات، مما يساهم في تحسين أدائهم في امتحانات الثانوية العامة.



تردد قناة مدرستنا 3

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، ضبط تردد قناة مدرستنا 3 على القمر الصناعي نايل سات عبر اتباع البيانات الآتية:

تردد القناة: 12206.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب: رأسي

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