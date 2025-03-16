هل يوجد امتحانات للمدارس قبل عيد الفطر 2025 ؟.. إليك موعد الامتحانات

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور حول وجود امتحانات للمدارس قبل عيد الفطر 2025 ، نظرا لاقتراب انتهاء شهر رمضان، بالإضافة إلى انتهاء امتحانات مارس 2025.

ويستعرض موقع “الموجز” جميع التفاصيل للرد على سؤال حول إذا كان هناك امتحانات للمدارس قبل عيد الفطر 2025.

الامتحانات قبل عيد الفطر

هل يوجد امتحانات للمدارس قبل عيد الفطر 2025؟

من المقرر أن تبدأ امتحانات للمدارس بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارح وليس قبل ذلك حيث انتهى طلاب صفوف النقل اليوم في جميع المديريات التعليمية من امتحانات شهر مارس.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحانات للمدارس في شهر إبريل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2025 والذي سيبدأ وفقا للحسابات الفلكية يوم 30 مارس الجاري، وتستمر الإجازة الرسمية للعيد حتى ثلاثة أيام.

موعد إجازة العيد الصغير 2025 للمدارس

يأخذ الطلاب والمعلمين إجازة من المدارس يمناسبة عيد الفطر المبارك حيث ستبدأ يوم 30 مارس وتستمر حتى يوم 1 إبريل 2025.

الامتحانات قبل عيد الفطر

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

تُجرى امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي وفق نظام التقييم كالتالي:

التقييم المبدئي من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025، اما التقييم النهائي من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

الأحد 18 مايو 2025 بداية امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

من 24 إلى 29 مايو 2025 امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

السبت 31 مايو 2025 موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.

الأربعاء 4 يونيو 2025 آخر أيام الامتحانات.

الأحد 3 أغسطس 2025 بداية امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 15، وفقًا للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم رسميا.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2025 يوم 31 مايو 2025، حيث من المقرر أنت تبدأ امتحانات الدور الثاني بعد ظهور النتيجة النهائية للامتحانات وستعلن الوزارة جدول الدور الثاني.

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